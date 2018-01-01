«Krasava» не пустили в Россию на границе в Ивангороде!

Дата публикации: Сегодня, 14:45 Просмотрено: 57

Все «смешалось» в одном вагоне, который следовал из Эстонии в Россию через железнодорожный пункт пропуска Ивангород: и недостоверные сведения о товаре, и поддельный товар, на котором незаконно размещены объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат компании «Adidas AG». Об этом редакции газеты «Время» сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Конечной точкой доставки груза значился Екатеринбург. В вагоне перемещался различный спортивный инвентарь. В ходе проведения таможенного досмотра должностными лицами таможенного поста ЖДПП Ивангород были выявлены, помимо задекларированных товаров, нигде незаявленные «излишки» в виде боксерских перчаток и коробки с футбольными мячами. К тому же очевидным было сходство дизайна ввозимых мячей с официальным мячом «Кубка Конфедераций – 2017» со звучным названием «Krasava Ball».

Как обычно, в таких случаях, таможня направила письмо правообладателю с просьбой проверить товар на предмет наличия признаков контрафактности продукции.

Представитель правообладателя на территории России в ответ на запрос таможни представил сведения, что задержанные футбольные мячи не соответствуют оригинальным товарам, производимым по стандартам правообладателя. Созданы они путем незаконного заимствования дизайна, принадлежащего компании «Adidas AG», что является нарушением авторского права.

Рассчитанная представителем правообладателя сумма ущерба в связи с незаконным использованием объекта авторских прав составила 141 610 рублей.

Источник