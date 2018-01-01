Обвиняемые в гибели двух шахтеров не признают свою вину

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Как сообщает rus.err.ee, во вторник, 16 января, в Вируском уездном суде начался процесс по уголовному делу о гибели зимой 2015 года на шахте "Эстония" двух шахтеров. Обвинения в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло гибель по неосторожности двух человек, предъявлены предприятию Enefit Kaevandused, бывшему главному инженеру компании Игорю Агутину и инженеру по технике безопасности Владимиру Шалашинскому.

В случае обвинительного приговора работникам грозит до пяти лет тюрьмы, а предприятию - штраф.

На сегодняшнем заседании со вступительной речью выступил прокурор и два защитника. Обвиняемые вину не признали, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

Заседания, согласно предварительному графику, продлятся до конца марта.

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