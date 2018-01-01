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ПроисшествияСпасатели спасли женщину из горевшей комнаты в многоквартирном доме в Силламяэ

Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 72

Спасатели спасли женщину из горевшей комнаты в многоквартирном доме в Силламяэ

В ночь на понедельник в Силламяэ спасатели спасли женщину из загоревшегося многоквартирного дома.

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 2.36: на улице Каяка в Силламяэ в квартире на втором этаже общежития загорелась кровать.

По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, спасатели эвакуировали из комнаты женщину, первую помощь на месте ей оказали медики скорой помощи.

Тушение было завершено в 3.19.

В комнате имелся дымовой датчик, он сработал. Причины возгорания выясняются.

 

BNS

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