Спасатели спасли женщину из горевшей комнаты в многоквартирном доме в Силламяэ

ПроисшествияСпасатели спасли женщину из горевшей комнаты в многоквартирном доме в Силламяэ
Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 72
В ночь на понедельник в Силламяэ спасатели спасли женщину из загоревшегося многоквартирного дома.
Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 2.36: на улице Каяка в Силламяэ в квартире на втором этаже общежития загорелась кровать.
По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, спасатели эвакуировали из комнаты женщину, первую помощь на месте ей оказали медики скорой помощи.
Тушение было завершено в 3.19.
В комнате имелся дымовой датчик, он сработал. Причины возгорания выясняются.
BNS