Спасатели спасли женщину из горевшей комнаты в многоквартирном доме в Силламяэ

Дата публикации: Вчера, 15:03 Просмотрено: 72

В ночь на понедельник в Силламяэ спасатели спасли женщину из загоревшегося многоквартирного дома.



Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 2.36: на улице Каяка в Силламяэ в квартире на втором этаже общежития загорелась кровать.



По словам пресс-секретаря Идаского спасательного центра, спасатели эвакуировали из комнаты женщину, первую помощь на месте ей оказали медики скорой помощи.



Тушение было завершено в 3.19.



В комнате имелся дымовой датчик, он сработал. Причины возгорания выясняются.

BNS