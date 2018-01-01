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ПроисшествияВ Ида-Вирумаа люди не пострадали в столкновении поезда с автомобилем

Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотрено: 56

В Ида-Вирумаа люди не пострадали в столкновении поезда с автомобилем

В четверг вечером в Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, люди не пострадали.

В 17.04 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении пассажирского состава и легкового автомобиля в деревне Серваяэре волости Кохтла, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В поезде было около 100 пассажиров, никто из них не пострадал, как и водитель автомобиля. Спасатели расчистили проезжую часть и поезд продолжил рейс.

 

BNS

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