В Ида-Вирумаа люди не пострадали в столкновении поезда с автомобилем

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В четверг вечером в Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, люди не пострадали.

В 17.04 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении пассажирского состава и легкового автомобиля в деревне Серваяэре волости Кохтла, сообщил пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

В поезде было около 100 пассажиров, никто из них не пострадал, как и водитель автомобиля. Спасатели расчистили проезжую часть и поезд продолжил рейс.

BNS