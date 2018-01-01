КаПо задержала председателя волостного собрания Йыхви

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Сотрудники полиции безопасности (КаПо) во вторник утром задержали по подозрению в коррупции председателя волостного собрания Йыхви Нину Негласон и главу социальной службы волостной управы Сирли Таммисте.

Негласон подозревают в получении взяток. Согласно подозрению, в период 2016-2017 она принимала взятки за принятие решений оказание влияния на решения Йыхвиского волостного собрания, касавшиеся фирмы. Согласно предварительным подозрениям, сумма взяток превышает 40 000 евро.

Таммисте подозревается в нарушении ограничений действия, утвержденных законом о борьбе с коррупцией. Ее подозревают в принятии решений или оказании влияния на решения, касавшиеся связанной с близким к ней лицом фирмы.

Член правления фирмы также подозревается в даче взятки в крупном размере.

Предварительное уголовное следствие по делу ведет департамент полиции безопасности под руководством Вируской окружной прокуратуры.

Как отметила прокуратура, на данный момент в интересах следствия невозможно обнародовать более подробную информацию.

BNS