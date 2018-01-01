За год камеры скорости зафиксировали около 120 000 нарушений

Дата публикации: Сегодня, 09:13 Просмотрено: 47

Расположенные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью за прошлый год зафиксировали около 120 000 нарушений.

Пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны сказал BNS, что за прошлый год полиция выслала 118 766 сообщений о штрафе в связи с зафиксированными камерами превышениями скорости движения.

В декабре было назначено 5479 предупреждающих штрафов.

На дорогах Эстонии установлены 63 измерительные кабины, четыре из них измеряют скорость движения в обоих направлениях. Кроме того, две камеры установлены на перекрестке Кристийне в Таллинне.

BNS