Продолжение. Что можно, а что нельзя нести через границу?

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Начало в №52 (10825)

от 29 декабря 2017 г.

«Нарвская Газета» продолжает узнавать у Вольдемара Линно, руководителя Восточного таможенного пункта Налогового-Таможенного департамента, о правилах ввоза в Эстонию различных товаров. Итак, продолжаем выяснять, что можно, а что нельзя проносить из-за границы в Эстонию.

В прошлый раз наши вопросы касались ввоза топлива, рыбных и мясных продуктов. Продолжаем беседу с начальником Нарвской таможни, расспрашивая о возможностях ввоза в страну растительной продукции.

- Вольдемар, что говорят инструкции для таможенных сотрудников насчет ввоза свежих, замороженных или консервированных грибов?

- Грибы ввозить можно. На самом деле все очень просто и сводится к запрету на мясо и молоко.

- То есть ввозить свежие, замороженные и консервированные ягоды, фрукты, зелень тоже можно без проблем? Как и мед?

- Фрукты и ягоды ввозить не запрещено, а вот на мед существует ограничение — 2 кг на человека.

- Можно ли ввозить орехи или разного рода семечки?

- Можно, как и растительное масло.

Молочная продукция

- Если полностью запрещен ввоз абсолютно любой молочной продукции, то сколько (и в каких количествах?) можно провозить детского питания и молочных продуктов для детей?

- В этом случае есть ограничение: до 2 кг на человека, и товар должен находиться в оригинальной упаковке с указанием состава продукта.

- Относятся ли к молочной продукции вареники и блины с творогом?

- Конечно, поэтому такие продукты ввозить нельзя.

- Если человек по незнанию ввозит запрещенный продукт, то какими будут действия таможенников: разрешат оставить товар или же сразу составят протокол о нарушении?

- Если человек нарушает правила в первый раз, таможенники ограничатся предупреждением. Товар в этом случае оставляется на границе и уничтожается за счет государства. Если человек пересекает границу с тем же товаром во второй раз, и мы точно знаем, что у него уже имеется по этому поводу одно предупреждение, то в такой ситуации уже могут применяться штрафные санкции.

Макаронные изделия и картофельное пюре

- Если продукт имеет вкус мяса, курицы или другой птицы, который придает ему приправа, можно ли его ввозить в Эстонию?

- Это тоже просто: если в продукте нет мяса, пронести в Эстонию его можно.

- Что говорят правила в отношении приправ и соусов?

- Их можно ввозить в количестве, необходимом для личного пользования. Но при этом не нужно забывать, что такой товар весом до 20 кг может рассматриваться, как партия. Конечно, если человек везет разные соусы, то можно считать, что он купил их, чтобы продегустировать, но такое количество одного и того же товара явно вызовет подозрение в коммерции и потребует разрешения Ветеринарно-пищевого департамента. Следует еще уточнить, что если в соусе или приправе есть мясная или молочная составляющая, то тогда его ввозить нельзя. Иными словами, приобретая любой продукт, люди должны внимательно изучить его состав, чтобы не оказаться впоследствии нарушителями границы.

Яйца

- Можно ли ввозить в Эстонию яйца?

- Сырые яйца ввозить нельзя. Это продукт животного происхождения. К тому же — источник повышенной опасности, в котором могут содержаться бактерии сальмонеллы и другие болезнетворные возбудители. Если же вы повезете несколько яиц в вареном виде, как продукт, предназначенный для питания в пути, то претензий к таким яйцам не будет.

Кондитерские изделия

- Что можно ввозить из кондитерских изделий? Влияет ли на возможность ввоза начинка изделия?

- Да, как мы уже говорили, если в кондитерском изделии есть мясная или молочная составляющая, то ввозить его нельзя.

- Можно ли провозить торты, учитывая, что они имеют большой срок годности и поэтому не являются молочной продукцией?

- Если в составе торта есть молоко, тогда провозить его в Эстонию нельзя. Обычно на этикетках изделия всегда перечислен состав продуктов, из которых оно изготовлено.

- А пирожки или булочки с творогом могут не пропустить на границе?

- Могут, поскольку творог — это молочный продукт.

- Можно ли ввозить пищевые полуфабрикаты, требующие разогрева или дальнейшего приготовления?

- Опять же, если в составе полуфабриката есть молоко или мясо, то ввозить его нельзя.

- А если конфеты называются «Птичье молоко» или «Коровка», разрешат ли их к провозу?

- Молоко в конфетах — уже переработанный ингредиент. Поэтому в этом случае будет действовать только ограничение, связанное с личным пользованием.

- Можно ли ввозить сгущенное молоко?

- Нет, это все-таки молочная продукция.

Консервированные овощи и фрукты

- Можно ли провозить заготовки промышленного образца, приобретенные в магазинах?

- Да, конечно.

Семена и удобрения

- Семена каких конкретно культур запрещены к ввозу в Эстонию?

- Из Российской Федерации запрещен ввоз практически всех семян. Единственное что разрешено, это семена трав и цветов.

- Очень жаль, сейчас садоводы как раз готовятся к посадке рассады, а в наших магазинах таких, например, помидоров, как любимое многими «Бычье сердце», не найти. Зато в России их купить — не проблема. А в личном приусадебном хозяйстве очень, знаете ли, хочется получать богатый и вкусный урожай.

- К сожалению, везти семена овощей и фруктов из России нельзя. Прошлой весной мы говорили об этом очень подробно. Тогда среди наших партнеров по этим разъяснениям был и Департамент сельского хозяйства. И тогда же одним из советов пересекающим границу был такой: если сами вы точно не знаете, можно ли проносить в Эстонию тот или иной товар, лучше обратиться с этим вопросом к таможеннику еще до того, как вы пересечете с ним границу. Это можно сделать как при выходе с таможни, так и при входе в нее. Этим вы не только

сэкономите деньги, но и избежите возможных неприятностей при пересечении границы.

- А какие удобрения разрешены к ввозу для частного пользования?

- Минеральные и органические удобрения до 50 кг или 10 литров на одного человека. Микроудобрения - до 500 г или 0,5 л и бактериальные удобрения — до 50 г. Биоциды и стимуляторы роста к ввозу в Эстонию категорически запрещены.

- Можно ли ввезти упаковку навоза?

- Ни навоз, ни компост ввозить нельзя.

- А различные упакованные грунты?

- Если имеем дело с почвой, то нельзя. Даже ввозимые цветы и растения (хоть на срез, хоть с корнями) должны быть без земли.

Лекарства

- Сколько лекарств можно ввезти в Эстонию?

- Десять наименований по пять упаковок. Для животных — пять наименований по три упаковки.

- Какие лекарства запрещены к ввозу?

- Все, которые относятся к наркотическим или психотропным. Но если есть рецепт от врача, тогда можно взять то количество, которое необходимо для использования в течение до 30 дней. Если вы выезжаете из Эстонии и вам нужно это лекарство, то при наличии рецепта от врача вы можете везти его туда и обратно.

- Если человек выезжает на продолжительный срок и везет с собой жизненно необходимые лекарства, какие документы на них он должен предъявить?

- Если человек едет на больший, чем месяц срок, и нуждается в большем количестве лекарства, тогда он должен заблаговременно получить разрешение Департамента лекарственных препаратов. Всегда все возможно, но нужно делать все по закону.

- Нарвитянам за таким разрешением надо ехать в Таллинн?

- Я думаю, что в нашем электронном государстве получить необходимое разрешение можно и при помощи Интернета.

- В случае большого количества необходимых для жизни лекарств надо ли их декларировать на границе, чтобы потом не оказаться нарушителем?

- Обязательно надо. В противном случае мы расцениваем это как недекларируемый товар и для пересекающего границу возникает неприятная ситуация.

Животные

- Какие требования существуют при ввозе домашних животных: собак, кошек, кроликов, грызунов, птиц и аквариумных рыбок?

- Ограничения и специальные требования существуют в отношении собак, кошек и хорьков. У животного должен быть чип, паспорт, куда внесены все отметки о вакцинировании, прививка должна быть сделана не менее, чем за 21 день до пересечения границы. Если животное ввозится из России, то российским законом паспорта животных не требуются, но у них должен быть сертификат. Когда везут щенков или котят, то вся необходимая информация должна содержаться в сертификате. Другое ограничение касается того, что ввоз этих животных не должен носить коммерческий характер. Если человек ввозит щенка или котенка, который стоит больше 300 евро, то он должен заплатить налог.

- А как вы узнаете, сколько он заплатил за это животное?

- Должны быть документы.

- А что касается других животных: летающих, ползающих, грызунов и прочих?

- В отношении них нет правил ни чипирования, ни вакцинирования, ни паспортизации. Единственное к ним требование: выглядеть здоровыми. Иногда из России везут партии куриц. В таких случаях должен быть сертификат, в котором должно быть указано, что они не позже, чем за 60 дней до ввоза были вакцинированы от птичьего гриппа и 30 дней после вакцинирования находились в карантине, только после этого срока можно осуществлять их перевозку.

- Лимита на количество провозимых животных нет?

- Нет. Если мы видим, что человек везет двух своих собак, то ничего страшного в этом нет. Но если возникнет подозрение в коммерческой деятельности, то могут появиться вопросы. Если человек добровольно декларирует ценное животное и согласен на сотрудничество, то после уплаты налогов он продолжит свой путь. Если начинаются какие-то укрывательства или недоговаривания, то все это заканчивается штрафными санкциями.

- Есть ли разница с требованиями при вывозе животных из Эстонии?

- Требования те же самые.

Валюта иностранных государств

- Каково разрешенное количество к ввозу и вывозу без декларирования иностранной валюты?

- Вся валюта номиналом до 10 тысяч евро не подлежит декларированию. Все, что выше этой суммы, будь это в одной или в разных валютах, необходимо задекларировать. Это правило действует как на ввоз, так и на вывоз.

- Как правильно это делать?

- Подойти к таможеннику и задекларировать. В ином случае валюта будет задержана, выяснено ее происхождение. Надо отметить, что перевоз валюты находится под особым контролем государства, чтобы не допустить финансирования организованной преступности, отмывания денег или спонсирования терроризма.

Если человек продал недвижимость в РФ и считает, что не обязан декларировать свои деньги, то он глубоко ошибается. Я обязательно советовал бы декларировать средства, превышающие 10 тысяч евро.

Фильмы, диски, DVD, Blu-ray

- Можно ли провозить музыкальную и кинематографическую продукцию, купленную в магазинах, требуется ли наличие чека, или другие подтверждающие покупку документы?

- Для провоза информации на различных носителях требуется наличие чека. Кроме того, важно, чтобы эта продукция была приобретена в специализированных магазинах, отвечающих за ее легальность и законность изготовления. Так вы будете уверены, что приобретенный носитель не нарушает чьи-то авторские права. Важно предупредить о том, что никакая детская порнография к провозу через границу не разрешена. И вообще, покупать с рук носители, растиражированные незаконным путем, не стоит. За это можно сильно поплатиться. И не стоит гнаться за дешевизной, которая, в конечном счете, может обойтись намного дороже.

Наталья СОБОЛЕВА

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