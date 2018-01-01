Охранник G4S помог спасти мужчину-инвалида из заполненного дымом здания

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В среду вечером, 3 января, в Раквере, охранник G4S помог спасти из задымленного частного дома мужчину в инвалидном кресле, в доме у которого загорелось рождественское украшение для свечи.

Третьего января в 17:08 центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги, поступивший из гостиной находящегося в Раквере частного дома. На место происшествия был отправлен патруль G4S. Прибывший за три минуты охранник услышал сработавшую в доме сирену и увидел через окно кухни мужчину, сидевшего в инвалидном кресле. Огня и дыма не было.

Охраннику не удалось вступить в контакт с находившимся в доме человеком и попасть в помещение. Центр управления охранной фирмы сообщил о произошедшем опекуну мужчины, и тот выехал на место происшествия.

В это время из дома поступил еще один сигнал пожарной тревоги, на этот раз со второго этажа. Тогда же охранник увидел в окно, что пространство у лестницы заполняется дымом, и позвонил в Центр оповещения о тревоге.

Через несколько минут к дому приехали как спасатели, так и опекун находившегося в доме мужчины. Охранник вместе с опекуном вошел в заполненное дымом здание. Выяснилось, что пожар, вероятно, начался из-за загоревшегося рождественского украшения для свечи. Мужчина в инвалидном кресле, имеющий проблемы со слухом, смог самостоятельно потушить возгорание, однако он использовал для этого клеенчатую скатерть, которая, в свою очередь, тоже загорелась; образовалось много дыма. К счастью, мужчине удалось потушить пламя,

на него воду из чашки. Огонь не перекинулся на другие помещения дома.

Поскольку мужчина надышался дымом, скорая помощь доставила его в больницу на осмотр. Спасатели проверили и проветрили помещения.

Руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti





