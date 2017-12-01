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ГраницаРоссияне штурмуют границу с Эстонией в Ивангороде

Дата публикации: Сегодня, 16:36 Просмотрено: 126

Как сообщает rus.err.ee, на эстонско-российской границе в Ивангороде к утру вторника, 2 января, образовалась автомобильная пробка. Время ожидания - до трех часов. Несмотря на то, что в Нарве работают шесть полос, быстрее обслуживать поток российских туристов не получается.

 

Россияне штурмуют границу с Эстонией в Ивангороде

Очереди в Нарву начинаются за Ивангородом.

Пробка из автомобилей, желающих покинуть Россию через Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти, растянулась на три километра и начинается на подъезде к городу. По данным портала 47news с потоком не справляются эстонские пограничники.

rus.err.ee

 

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