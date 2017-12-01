Что можно, а что нельзя нести через границу?

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В период рождественских и новогодних праздников поток людей, пересекающих границу в обоих направлениях, заметно увеличивается. Несмотря на наличие действующих правил ввоза и вывоза товара, уже не раз истолковывавшихся населению, недоразумения и различные спорные ситуации на погранпунктах продолжают случаться. Именно поэтому наша газета обратилась к руководителю Восточного таможенного пункта Налогового-Таможенного департамента Вольдемару Линно с просьбой еще раз пояснить, что можно, а что нельзя проносить из-за границы в Эстонию.

Вольдемар Линно считает, что инструкции для таможенников переписывать не нужно: они и так предельно ясны.

Для удобства общения и понимания полученных комментариев мы объединили в блоки различные вопросы, с которыми к нам обращались читатели и которые возникли у членов нашего редакционного коллектива. Так, группами, мы и обсуждали их с Вольдемаром Линно. Первая группа вопросов, например, посвящена водителям, предпочитающим заправлять свои авто более дешевым топливом на российской стороне.

Транспорт

- Вольдемар, скажите пожалуйста, сколько раз в один календарный месяц без декларирования топлива один и тот же автомобиль, но с разными водителями (внесенными в техпаспорт или управляющими машиной по доверенности) может заправить машину в России?

- Нет разницы, внесен пользователь в техпаспорт машины или управляет ею по доверенности, для нас важно то, в который раз лицо пересекает границу и в каком качестве: водителя или пассажира. Всем известно, что если у нас ограничение по ввозу топлива распространяется на водителя, то водитель без оплаты таможенных пошлин может въезжать один раз в месяц. А если у машины два и более пользователей, то тут мы подходим к каждой ситуации индивидуально и смотрим, чтобы между первыми въездами каждого из водителей было реально возможно использовать ввезенное топливо. То есть, если сегодня на автомобиле въехал один водитель, а завтра въезжает другой и опять ввозит полный бак, то это уже нечестная игра: в Эстонии не такие большие расстояния, чтобы бак топлива можно было выработать за сутки. Каждый таможенник в состоянии определить, подходит ли эта ситуация под уплату налога или не подходит.

- А если в семье два человека управляют автомобилем, могут они дважды в месяц ввезти топливо?

- Да, могут.

- Если водитель владеет двумя и более автомобилями, имеет ли он право на каждой из машин заправиться в России 1 раз в календарный месяц?

- Нет, не имеет. Все-таки учет идет по водителю, как я уже говорил. И если он один раз в месяц ввез топливо, то больше ввозить топливо без налога он не имеет права. При этом количество имеющихся в собственности автомобилей никакой роли не играет.

- В случае второго пересечения границы в календарный месяц, но с другим водителем, в каком случае водитель не должен платить пошлину за ввозимое в баке топливо?

- Должно пройти достаточное время для того, чтобы было израсходовано топливо, ввезенное в первый раз.

- Какие данные вносятся в регистр при первичном пересечении границы в течение месяца — автомобиля или водителя?

- Вносятся данные лица, пересекающего границу, и транспортного средства. Отражается все: пересекаете вы границу в качестве водителя, пешехода или пассажира.

- Получается, что у транспортных средств существует отдельный регистр?

- Система одна.

Рыбопродукты

- Вольдемар, поясните, пожалуйста, как определяется разумный предел количества товаров, ввозимых в Эстонию? Сотрудники таможни часто истолковывают правила по-разному. Нельзя ли разработать более подробную памятку, чтобы таможенный сотрудник мог аргументировать свои претензии?

- Я не вижу смысла разрабатывать более подробную инструкцию. Все и так четко изложено. Например, все продукты, которые содержат хоть один процент молочных или мясных продуктов, запрещены. Если вы присматриваетесь к продукту, в составе которого есть молоко или мясо, то лучше сразу оставить его в магазине.

- Действительно ли можно ввозить в Эстонию 20 кг рыбы на человека, как указано на сайте Налогово-Таможенного департамента Эстонии?

- Да, разрешено ввозить до 20 кг рыбы. Но эта рыба обязательно должна быть потрошеная.

- Можно ли ввозить свежую и замороженную рыбу?

- Конечно, с условием, что она потрошеная.

- Наши читатели полагают, что эта мера связана с опасностью проноса контрабанды в брюшине рыбы. Это верно?

- Верно, но лишь отчасти. Главным образом эта мера обоснована тем, что именно в брюшине рыбы, как мы знаем, может находиться много паразитов. И, в основном, паразиты могут находиться не столько в мясе рыбы, сколько в ее внутренностях. Во-первых, это (требование о потрошении — прим. ред) применяется в интересах людей, чтобы они употребляли в пищу качественный продукт, и, во-вторых, в интересах государства, чтобы избежать лишней вспышки инфекции на своей территории.

- Должна ли рыба быть упакована в заводскую упаковку и иметь соответствующие этикетки и маркировку?

- Это не обязательно. Если бы существовали такие требования, то, скорее всего, рыбу просто запретили бы проносить через границу.

- А если рыба куплена с рук или на развес, что надо иметь для предъявления такого товара?

- Лучше иметь с собой чек, который вам при покупке выдает продавец.

- А можно ли ввозить соленую, вяленую рыбу и рыбные консервы?

- Можно. При этом действует то же самое правило 20-ти килограммов.

- Можно ли ввозить морепродукты в любом виде, в каком они могут предлагаться в продажу?

- Да, можно, опять же не более 20-ти кг.

- Какие требования предъявляются к ввозу рыбной икры и есть ли ограничения относительно икры ценной рыбы?

- Да. Сразу хочу предупредить, что без разрешения можно ввозить до 125 граммов черной икры на человека. На все, что свыше, должно иметься специальное разрешение. Все-таки черная икра осетровой или другой рыбы находится под защитой Конвенции СИТЕС, охраняющей исчезающие виды животных и растений. Были инциденты, когда человек покупал 2 кг икры и здесь, на границе, она была конфискована. При этом было вынесено два штрафа: один от Налогово-Таможенного департамента 1200 евро, второй от Инспекции окружающей среды 1200 евро. С учетом стоимости икры это составило для проносившего ее ущерб в 2000 евро. То есть с черной икрой шутить не стоит.

- А кто и где должен выдать упомянутое Вами разрешение?

- Инспекция окружающей среды Эстонии, которая выдает такие разрешения на основании необходимых документов. То есть, прежде чем ехать за границу за таким товаром, надо получить в Эстонии соответствующее разрешение.

- С красной икрой другая ситуация?

- А что касается красной икры, то в ее случае действует правило 20 килограммов. Но! Такое количество икры уже выходит за пределы разумного использования одним человеком, поэтому такой продукт, стоимость которого превышает 22 евро, может рассматриваться как товарная партия, которую следует декларировать и уплачивать налоги.

Мясо и мясопродукты

- Учитывая, что при производстве мясной продукции сегодня часто используются заменители мяса, в том числе соя и другие продукты неживотного происхождения, можно ли ввозить в Эстонию сделанные из такой продукции товары: пельмени, замороженные блины «с мясом», хинкали, нагетсы, чебуреки, сосиски в тесте, фаршированные перцы и прочую продукцию?

- Как я уже говорил, если продукт сделан из сои и в его составе нет мясных составляющих, то ввозить можно, но если там будет хоть 1 процент мяса, то это будет уже запрещено.

- Понятно, это будет нарушение...

- Не совсем. Хотел бы поправить. Такой продукт на границе можно будет перечислить в собственность государства, что не несет за собой никаких штрафных санкций. Но это в случае, если человек ранее не был предупрежден. Если же он второй раз с таким же товаром пересекает границу, то может быть зафиксировано нарушение. В первый же раз товар оставляется на пункте пересечения границы и впоследствии уничтожается за государственный счет.

- Кстати, что делают с конфискатом? Неужели весь уничтожают, когда есть люди, которых эта еда просто очень сильно поддержала бы в трудный момент?

- Нет! Изъятые продукты уничтожаются 100-процентно! В Вяйке-Маарья есть у нас специальный перерабатывающий цех.

- Неужели не жалко добра?

- Жалко, конечно. Но нуждающимся правильнее помогать через продуктовый банк, который у нас в Эстонии очень хорошо развит. Если Налогово-Таможенный департамент начнет раздавать конфискованные продукты, то мы не знаем, что там внутри, не можем гарантировать качество этой пищи. То же самое касается сигарет и алкогольной продукции - все уничтожается.

Продолжение следует.

Наталья СОБОЛЕВА