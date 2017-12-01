В Таллинне ребенок отравился угарным газом

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В последний день прошлого года в таллиннском районе Пыхья-Таллинн ребенок отравился угарным газом, несчастный случай предположительно связан с неисправностью газового бойлера.

В полдень 31 декабря из одной из квартир дома на улице Эрика в Таллинне в больницу доставили с подозрением на отравление угарным газом ребенка, который потерял сознание в душе в доме с газовым отоплением, сообщил Пыхьяский спасательный центр. На месте с помощью измерительных приборов была выявлена утечка газа.

Предположительная причина несчастного случая — неисправность газового бойлера.

С 1 января в Эстонии является обязательной установка датчиков угарного газа во всех жилых помещениях, где расположено сообщающееся с дымоходом газовое устройство. Это прежде всего газовые водонагреватели.

BNS