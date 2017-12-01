Полицейская сводка

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Ограбление

24 декабря в Нарве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний мужчина вломился в квартиру своей 80-летней бабушки на Таллиннском шоссе и украл от-туда 50 евро наличными. Полиция задержала мужчину.

Серьезное нарушение общественного порядка

25 декабря в полицию сообщили, что в Нарве на ул. Фама 37-летний мужчина избивает 13-летнего подростка. Полиция задержала мужчину.

Физическое насилие

25 декабря в Силламяэ на лестничной площадке дома на ул. Кеск была избита 27-летняя женщина, в результате драки женщине разбили очки.

25 декабря в Нарве в квартире на пр. Выйду находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний мужчина избил свою 35-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.

23 декабря в Нарве в общежитиина ул. Виру возник конфликт между двумя женщинами, в результате которого 38-летняя женщина ударила 44-летнюю. Полиция задержала хулиганку.

21 декабря в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе на 23-летнего мужчину напали его знакомые 26-летний мужчина и 21-летняя женщина. Полиция задержала 26-летнего мужчину.

20 декабря в Нарве в квартире на ул. Харидусе 57-летняя женщина была избита своим 41-летним сожителем.

20 декабря в Силламяэ в квартире на ул. Гагарина 35-летняя женщина была избита своим 33-летним сожителем.

20 декабря в Нарве в квартире на ул. Энергия было совершено нападение на 52-летнюю женщину.

Кража

22 декабря из багажного отделения рейсового автобуса Таллинн-Нарва была украдена спортивная суммка, в которой находились документы, ноутбук, CD-плейер и одежда. Ущерб составил 1306 евро.

Будни спасателей

27 декабря спасатели трижды выезжали на тушение мусорных контейнеров на Таллиннском шоссе в Нарве. Причины возгорания выясняются.

25 декабря в 11.47 спасатели выехали на ул Йыэсуу в Нарве, откуда поступило сообщение, что из одного из гаражных боксов идет дым. На месте выяснилось, что между двумя бетонными плитами загорелся утеплительный материал. Пожар был потушен в 14.02.

24 декабря в Нарве спасатели дважды выезжали на тушение горящих мусорных контейнеров. В 16.00 был потушен контейнер за зданием школы на Таллиннском шоссе, а 19.15 - на ул. Фама.

По информации Департамента полиции и погранохраны и спасательного департамента