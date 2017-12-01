Полицейская сводка

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Причинение тяжелого вреда здоровью

9 декабря в полицию сообщили, что в Нарве на ул. Тулевику 17-летний молодой человек в ходе ссоры нанес колотые раны двум 18-летним и одному 16-летнему молодым людям. Полиция задержала 17-летнего юношу в качестве подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 «Причинение тяжких телесных повреждений» Пенитенциарного кодекса.

Позже стало известно, что драка произошла в 19.30, что скорая помощь доставила пострадавших в больницу, а 17-летний молодой человек был задержан в качестве подозреваемого на 48 часов. Вечером 11 декабря прокуратура сообщила, что юношу взяли под арест. Как сообщил представитель прокуратуры в интервью «Актуальной камере», это была не случайная потасовка на улице, ее участники были долгое время знакомы. Пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Физическое насилие

11 декабря в Нарве в квартире на ул. 26 Июля 42-летняя женщина была избита своим мужем. Полиция задержала 40-летнего мужчину.

11 декабря в Нарве в квартире на ул. Кереса на 75-летнюю женщину напал ее сын. Полиция задержала 47-летнего мужчину.

В ночь на 10 декабря в Нарве на проспекте Выйду 36-летний мужчина избил 29-летнего. Полиция задержала драчуна.

9 декабря в Нарве в квартире на ул. Раху 65-летний мужчина избил 65-летнюю женщину. Полиция задержала пожилого мужчину.

7 декабря в Силламяэ двое неизвестных проникли в квартиру на ул. Кеск, где у них возник конфликт с хозяином квартиры. Один из пришедших несколько раз ударил 39-летнего хозяина квартиры, а второй, тем временем, украл несколько вещей. Из квартиры пропали духи, две пачки табака, яйца. Ущерб составил 39 евро. По делу о нападении начато следствие.

7 декабря в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми 45-летний мужчина избил свою 35-летнюю сожительницу. Полиция задержала мужчину.

Жестокое обращение с животными

9 декабря в Нарве на ул. Кангеласте 42-летний мужчина несколько раз ударил собаку. Полиция задержала мужчину и возбудила уголовное дело по статье 29 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными.

По информации Департамента полиции и погранохраны