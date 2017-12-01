В Нарве расследуют дело об избиении собаки

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Иллюстративное фото.

Как сообщает rus.err.ee, в Нарве 9 декабря полиция задержала 42-летнего мужчину за избиение собаки. За жестокое обращение с животными наказание может быть в виде заключения на один год в тюрьму.

Идаская префектура получила 9 декабря сообщение о том, что на проспекте Кангеласте мужчина избивает собаку. Полицейский патруль, прибывший на место, задержал 42-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животными.

По факту избиения собаки заведено уголовное дело по статье 264 Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до одного года.

rus.err.ee