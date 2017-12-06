Четверо человек пострадали в ДТП с участием спешившего на вызов полицейского автобуса

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Четверо человек пострадали в столкновении полицейского автобуса, спешившего на вызов, с четырьмя автомобилями. Несчастье произошло в субботу утром в волости Тойла Ида-Вируского уезда.

Иллюстративное фото.

Как сообщил BNS пресс-секретарь Идаской префектуры, в 8.40 утра на 156 километре шоссе Таллинн-Нарва фургон «Фиат» съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок. Водители проезжавших мимо машин остановились, чтобы помочь водителю «Фиата» выбраться. Очевидцы аварии вызвали также «скорую помощь» и полицию.

Непосредственно перед местом аварии ехавший по вызову полицейский микроавтобус нагнал рейсовый автобус, водитель которого стал притормаживать. По первоначальным данным, сотрудник полиции, управлявший микроавтобусом, не учел изменчивые дорожные условия и общую ситуацию в районе ДТП. На скользкой дороге он не сумел достаточно быстро затормозить и, пытаясь избежать попутного столкновения с автобусом, принял вправо.

В следующую секунду полицейский микроавтобус врезался в стоявшую на правой обочине «Шкоду», затем в ехавший впереди рейсовый автобус, после этого в стоявшую на правой обочине «Вольво» и затем в выехавший в поле фургон. В свою очередь, от удара «Вольво» отбросило на стоявший у обочины микроавтобус «скорой помощи».

С места аварии для проверки здоровья были отправлены 55-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые в момент аварии стояли у выехавшего с дороги фургона. На медосмотр был отправлен также 23-летний полицейский, сидевший на пассажирском сиденье в микроавтобусе. За первой медицинской помощью обратился и 38-летний работник «скорой», который стоял в момент аварии на обочине.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Дмитрий Кабанов отметил, что переменчивая погода осложняет и дорожные условия, которые могут измениться в считанные минуты.

«При движении зимой каждый водитель должен быть крайне сосредоточенным и внимательным. Мы благодарим водителя «Вольво», который еще до прибытия медиков и полиции понял, что дорога очень скользкая и всех, кто стоял на дороге, отвел в сторону на безопасное расстояние», - добавил Кабанов.

Точные обстоятельства несчастья будут выяснены в ходе расследования происшествия. Полиция проведет также служебное расследование.

BNS