Полицейская сводка

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Физическое насилие

4 декабря в Нарве в квартире на пр. Выйду 55-летний мужчина избил свою 30-летнюю дочь.

4 декабря в Силламяэ на лестничной площадке дома на ул. Ранна 64-летнюю женщину избил ее сосед.

2 декабря в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 56-летняя женщина была избита 37-летним сыном.

30 ноября в Нарве в квартире на ул. Пушкина на 39-летнюю женщину напал 30-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кражи

В периоде между 17 ноября и 4 декабря в Нарве из гаражного бо-кса на ул. Раудсилла были украдены автомагнитола, рабочие инструменты, 45 л бензина и прочие вещи. Ущерб составил 208 евро.

Из другого бокса на ул. Раудсилла в период между 28 ноября и 4 декабря были украдены сварочный аппарат Pio- neer, дисковая пила Ma-kita, аккумуляторная дрель Bosch и прочие вещи. Ущерб составил 882 евро.

3 декабря в Нарве из гаражного бокса на ул. Вайвара были украдены рабочие инструменты. Ущерб - 486 евро.

По информации

Департамента полиции и погранохраны Спасательного департамента