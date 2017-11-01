Дело об аварии в Аувере передано в суд

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В результате аварии в системе золоудаления, произошедшей 6 января 2015 года на строящейся электростанции Аувере, пострадали восемь человек, причем у троих из них от золы серьезно пострадали легкие и дыхательные пути. По этому делу Вируская окружная прокуратура предьявила обвинение 42-летнему представителю Eesti Energia и передала дело в суд, где его рассмотрение начнется в октябре 2018 года.

Фото с места аварии. rus.delfi.ee

Как сообщила пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, обвинение предъявлено руководителю проекта подразделения наружного золоудаления строящейся в Ида-Вирумаа в волости Вайвара электростанции Аувере, при этом являющемуся представителем заказчика стройки Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, в игнорировании требований гигиены и безопасности труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Также он обвиняется в создании ситуации, представляющей опасность для жизни другого человека, или угрожающей причинением тяжкого вреда здоровью, и оставление его в такой ситуации.

Согласно обвинению, зная, что было запрещено продолжение пусконаладочных работ до решения технических проблем, 6.01.2015 г. 42-летний мужчина отдал распоряжение работникам выяснить проблемы, связанные с нормальной работоспособностью оборудования, и произвести ремонт этого оборудования, и, самовольно находясь в здании бункера донной золы, начал заниматься организацией ремонтных работ оборудования. В течение определённого времени, с 10.00 до 13.45, он отдавал различные распоряжения по поиску причин остановки системы золоудаления и их устранению. Также, зная о том, что в здании находятся работники, он не удалил их из здания силоса донной золы и продолжил проведение ремонтных работ и запуск оборудования.

После того, как произошёл выброс золы, в течение короткого времени зола заполнила всё здание силоса донной золы и подвергла опасности жизнь и здоровье работников, находившихся в здании.

Уголовное дело направлено в суд в общем порядке. Рассмотрение данного дела в суде начнется с 9.10.2018 в Нарвском доме Вируского Уездного суда.

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