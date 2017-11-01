Работника энергетического концерна похоронили в закрытом гробу

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Лаконичное официальное сообщение концерна Eesti Energia о том, что в бункере сланца на территории Балтийской электростанции обнаружен мертвым 59-летний помощник машиниста, за неделю дополнилось жутковатой версией, которую мы попытались проверить.

По факту гибели мужчины, 24 года проработавшего в подразделении логистики Enefit Kaevandused, возбуждено уголовное дело по статье 198-й части второй – игнорирование по неосторожности требований гигиены и безопасности труда, повлекшее за собой смерть работника.

Погиб вне бункера

Наш источник на условиях анонимности сообщил НГ, что трагедия произошла не в самом бункере сланца, а вне его - во время разгрузки вагонов, которые привозят на электростанцию крупный кусковой сланец. В этот момент присутствие людей в бункере абсолютно исключено.

«Вагоны – у нас их называют «вертушки» - поступают в вагоноопрокидыватель, переворачиваются вместе с ним, и сланец высыпается в бункер», - рассказал источник. Работой вагоноопрокидывателя машинист управляет дистанционно, сидя за пультом в помещении, откуда он может видеть работника, который занимается расцеплением вагонов. После того, как вагон отцеплен, работник должен отойти на безопасное расстояние и подать сигнал машинисту, лишь после этого запускается очередной цикл работы вагоноопрокидывателя.

Что точно произошло в момент трагедии, неизвестно, но ясно, рассуждает источник, что человек погиб именно во время выполнения рабочих обязанностей и был каким-то образом зажат вагонами. «Вместе со сланцем в бункер попало уже мертвое тело», - подытожил наш источник. По его словам, хоронить погибшего помощника машиниста пришлось в закрытом гробу. Он добавляет, что погибший был опытным, надежным работником и нареканий никогда не имел.

Традиционный ответ

Подтвердить или опровергнуть эту версию мы попросили председателя Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марину Лукьянову. «Пока могу сказать лишь одно — идет следствие, на месте побывала полиция и руководители производства. Разумеется, и работники станции, и профсоюз обеспокоены случившимся, все ждут результатов расследования», - сказала Лукьянова. Лидер профсоюза энергетиков Андрей Зайцев также сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть полученную нами информацию. «Хотя погибший и не был членом нашего профсоюза, в нем числятся другие работники Балтийской электростанции. В настоящий момент мы ждем результатов внутреннего расследования, с которыми работодатель должен нас ознакомить», - сказал Зайцев.

Еще один запрос по поводу страшной смерти опытного работника мы направили в Вирускую окружную прокуратуру. «На данный момент все обстоятельства данного происшествия выясняются в рамках уголовного дела. Пока еще рано говорить о чем-либо конкретно», - сообщила пресс-советник прокуратуры Елена Филиппова.

Информация – спустя годы

К сожалению, не можем не отметить, что, несмотря на большой общественный интерес к тяжелым несчастным случаям на производстве, информацию о том, что случилось и кто виноват, приходится, как правило, ждать годами, поскольку закон конкретных сроков для расследования подобных дел не устанавливает. Не беремся утверждать наверняка, но, возможно, именно атмосфера секретности вокруг несчастных случаев на производстве и всякое отсутствие общественного контроля в этой сфере и приводит к тому, что эта статистика отнюдь не радует? Так, за семь первых месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 2935 несчастных случаев на производстве. Из них 2264 составляли легкие и 670 - тяжелые несчастные случаи. Один несчастный случай завершился смертью работника.



Ирина ТОКАРЕВА