Полицейская сводка

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Кражи

В период между 25 и 27 ноября в Нарве из гаражного бокса на ул. Раху были украдены рабочие инструменты. Ущерб составил 1595 евро.

24 ноября в Нарве из раздевалки, расположенной на ул. Электрияама, были украдены мобильный телефон LG и водительские права.

Будни спасателей

25 ноября в 15.57 поступило сообщение о пожаре на ул. Метса в Нарва-Йыэсуу. На месте выяснилось, что в здании бывшего детского дома загорелась старая мебель. Пожар был потушен в 16.18.

25 ноября в 22.08 поступило сообщение о том, что в Нарве на ул. Пушкина горит легковой автомобиль. Пожар был потушен в 22.39. Причина возгорания устанавливается.

26 ноября в 21.52 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на ул. Гагарина в Силламяэ. Прибывшие на место спасатели увидели, что горит квартира на четвертом этаже. В ходе тушения пожара в квартире было обнаружен труп неизвестного лица. Ведется следствие.

Также в этот день спасатели трижды выезжали на тушение мусорных баков в Нарве на ул. Линда, Мальми и Таллиннском шоссе.

26 ноября в 23.49 поступил сигнал о дыме в квартире на ул. Выйду в Нарве. Прибывший на место расчет установил, что причиной дыма стала сгоревшая пища. Спасатели проветрили помещение. К счастью, никто не пострадал. В квартире не было дымового датчика.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента