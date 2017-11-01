Больше всего ценникам нельзя доверять в строительных магазинах

Дата публикации: Сегодня, 11:47 Просмотренно: 25

Как сообщает rus.err.ee, в ходе проверки, организованной Департаментом защиты прав потребителя, разница цен на ценниках и на кассе была выявлена во всех магазинах. Больше всего подобных несоответствий оказалось в магазинах строительных товаров.

Больше всего нарушений было выявлено в магазинах строительных товаров K-Rauta и Bauhof. Больше всего нарушений было обнаружено в магазинах строительных товаров K-Rauta и Bauhof. Из продуктовых и промтоварных магазинов больше всего отличились Maxima и Maksimarket, за ними следуют Rimi и Selver.

Максимальная разница в цене составила 10% от стоимости покупательской корзины в пользу продавца. Речь шла о корзине стоимостью 144 евро, из которых 14 евро и составила эта разница.

В магазинах, где были выявлены ценовые несоответствия, заведующие и работники объяснили их тем, что стоимость товаров меняется в электронной системе одновременно на сотни наименований товаров, из-за чего физически невозможно оперативно поменять ценники.

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