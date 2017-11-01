В Нарве 16-летний юноша попал под тепловоз

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Как сообщает rus.err.ee, вечером в пятницу, 24 ноября, в Нарве под тепловоз попал переходивший железнодорожные пути подросток, он слушал музыку в наушниках и не обращал внимания на окружающую обстановку. Юношу доставили в больницу.

Как сообщает Идаская префектура, сообщение о происшествии поступило в 19:05. Место несчастного случая железнодорожный вокзал в Нарве.

Юноша переходил железнодорожные пути, слушал в наушниках музыку и попал под тепловоз. Его доставили в больницу.

rus.err.ee