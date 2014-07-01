Правда ли, что в последнее время стали чаще пропадать дети?

ПроисшествияПравда ли, что в последнее время стали чаще пропадать дети?
11 октября полиция сообщила о пропаже 10-летней Лауры Лийз. Спустя два дня ее нашли. Девочка сознательно ушла из дома и два дня ночевала в безопасном месте, пока полицейские и добрые люди сбивались с ног в ее поисках. В тот день, когда нашли Лауру, СМИ сообщили, что пропал еще один ребенок — 15-летняя Божена. Спустя два дня эта девочка тоже нашлась. В обоих случаях ребенок пытался исчезнуть, чтобы как-то изменить не устраивавшие его обстоятельства, пишет "МК Эстония".
В ту ночь Реймо Райвет не спал. Впрочем, как и в следующую. Он сидел в комнате Лауры Лийз у нее дома в Нымме и пытался понять, где может быть девочка. О чем она думает. Что ее волнует. Он говорил с мамой. С папой.
Реймо Райвет — руководитель службы защиты детей Пыхьяской префектуры. Не спали две ночи и префект Пыхьяского отделения Кристиан Яани, и множество других людей.
Они искали Лауру Лийз. Они боялись, что с ней может случиться что-то плохое. Прочесывали определенные регистры. Обследовали пустыри. Часами отсматривали записи с камер видеонаблюдения.
Они боялись. На улице уже холодно. Ребенок может замерзнуть. С девочкой могут сделать что-то очень плохое. Как бы не случилось то, что произошло с 5-летним Ваней из Латвии, который заблудился и замерз в лесу. Как бы не повторилось то, что случилось с 9-летней Варей из Нарвы, которую изнасиловали и задушили.
Исчезновение — крик о помощи
Но 10-летняя Лаура Лийз была умной девочкой. Она заранее спланировала свой побег из дома и нашла себе безопасное убежище, чтобы никто о ней не знал и не сообщил полиции. Обнаружить ее удалось в напичканном камерами городе только благодаря внимательным и неравнодушным жителям. Человек, заметивший девочку, проинформировал стражей порядка и беседовал с малышкой, дожидаясь приезда патруля.
Хотя Лаура Лийз и не хотела, чтобы ее нашли, убежать от полиции она не пыталась. Девочка честно призналась: причиной, по которой она хотела исчезнуть, были сложные отношения в семье. Мама с папой живут отдельно. И к маме она возвращаться не хотела.
Сейчас ситуацию пытаются разрешить соцработники и специалисты по защите детей.
В полиции не говорят, где была все это время девочка, но отмечают, что она не ночевала под открытым небом, и это были приличные условия жизни в то время, пока она была не дома. По заверениям полиции в СМИ, это было действительно безопасное место, а целью девочки было исчезнуть. Она выключила свой мобильный телефон и сделала все для того, чтобы полиции было сложно ее найти. Голодной она тоже не была.
”И 10-летняя девочка не могла даже представить, насколько масштабная операция проводилась по ее поискам и насколько волновались люди во всем Таллинне. Но она — всего лишь 10-летний ребенок, который по каким-то причинам не хотел идти домой и хотел чувствовать себя в безопасности где-то в другом месте”, — сказали стражи порядка.
Они отмечали, что семья девочки сама по себе не проблемная, но зачастую за такими исчезновениями стоят проблемы в семейных отношениях.
Поисками девочки вначале занимались восемь полицейских, 26 добровольцев из резервной спасательной группы и 15 добровольцев из гражданских. Вскоре количество ищущих Лауру Лийз полицейских и гражданских стало гораздо больше. Сотни людей были обеспокоены судьбой Лауры. Они звонили в полицию и предлагали свою помощь в поисках.
Полиция проверила район Тондираба и ипподрома, информация была передана охранным и транспортным предприятиям. Полицейские побывали в школе, проверили магазины, торговые центры, заправочные станции, молодежные центры и библиотеки. О пропаже девочки была оповещена также погранохрана Финляндии и Швеции — боялись, что могла выехать из страны.
”Я большой!”
О пропаже человека рекомендуется сообщать только спустя сутки. Однако на детей это правило не распространяется.
Молодежный полицейский Ляэне-Харьюского отделения полиции Елена Муржак говорит, что если пропадает ребенок, то временных рамок, когда можно обращаться в полицию, нет.
”Обращаться надо сразу же, когда родитель или член семьи понимает, что что-то пошло не так, — подчеркивает сотрудник полиции. — И это касается не только, например, случаев, когда родитель на отдыхе на пляже обнаружил, что ребенка, который только что играл в песке рядом, вдруг нет рядом”.
Например, если вы знаете точно распорядок и привычки своего ребенка, у вас сложились какие-то ритуалы в течение дня, у вас есть договоренность, что ребенок отвечает на звонки и, например, ребенок не вернулся из школы ко времени, к которому обещал быть, а телефон выключен, и такое поведение — необычно, то об этом можно сразу же сообщать в полицию.
Сначала полицейские, общаясь с родителями, учителями, близкими, устанавливают маршрут, район, где ребенок может находиться, круг его друзей и знакомых, идет поиск по местам, где ребенок любит бывать. Информация передается также партнерам по сотрудничеству, например, охранным предприятиям, Муниципальной полиции, транспортным предприятиям и т. д.
”Как правило, дети младшего возраста ”теряются”, заигравшись с друзьями, забыв рассказать родителям о своих планах и не зарядив телефон, — поясняет Елена Муржак. — Обычно такие ситуации разрешаются быстро. Бывали случаи, когда ребенок дошкольного возраста, улучив момент, когда родитель или бабушка заняты какими-то делами, решал сам пойти на прогулку или в ближайший магазин”.
Иногда в таких случаях к поискам, кроме полицейских патрулей, успевали подключить при помощи СМИ и общественность, и такого маленького искателя приключений замечал, например, охранник в магазине или прохожий, которому показалось странным, что маленький ребенок находится один.
”Это правильное поведение, — подчеркивает сотрудник Молодежной полиции. — Если вы видите ребенка младшего возраста, особенно в позднее время суток, и, возможно, что-то кажется в его поведении странным, то не стоит оставлять это без внимания. Надо позвонить на номер 112 и сообщить о таком ребенке, а предварительно спросить у самого ребенка, все ли в порядке”.
”Отстаньте от меня!”
Если малыши ”теряются”, заигрываясь, то дети постарше, как правило, не хотят быть найденными.
”Тут свою роль могут сыграть проблемы в семье, в школе, с друзьями, психологическое и моральное состояние ребенка, его окружение, знакомые и сверстники, а также слишком много свободного времени”, — перечисляет Елена Муржак.
И в случае, если дело сложнее и первичные поиски не дали результатов, то организуется группа поиска, в которую входят, кроме полицейских, добровольцы, члены Кайтселийт и так далее, в зависимости от конкретного случая и местности.
”Если в семье детей не слышат, не слушают, к ним не прислушиваются, то ребенок будет искать внимания родителей другим образом. А негативное внимание гораздо легче получить — ребенок знает, что если он сделает что-то плохое, внимание родителей гарантировано практически сразу”, — поясняет важный психологический аспект сотрудник Молодежной полиции.
Почему же ребенку может быть дома плохо?
”В своей работе мы сталкиваемся с кардинально разными ситуациями — и с семьями, в которых родители не могут решить свои проблемы, например, чрезмерное употребление алкоголя, — говорит Елена Муржак. — И с семьями, в которых замалчивается проблема с насилием в близких отношениях. Бывают и успешные семьи с хорошим достатком, в которых у родителей нет достаточно времени для детей, нет взаимопонимания, идут споры по поводу требований родителей к детям. Или же детей не интересуют те виды деятельности, которые выбирают им родители”.
Полицейские сталкивались и с ситуациями, когда ребенок обижался на родителей из-за не купленной вещи, но это, скорее, единичные случаи.
”Если ребенок не хочет быть дома, то ситуация требует вмешательства не только полиции, молодежного полицейского, но и школьного психолога, социального работника, службы защиты детей. Очень важно, чтобы и сами дети, сотрудники школы имели хороший контакт со своим молодежным полицейским — свой молодежный полицейский есть в каждой школе и к нему можно и нужно смело обращаться за советом и помощью”, — говорит Муржак.
Иногда на то, чтобы наладить нормальные отношения между ребенком и родителем, могут уйти месяцы.
Очень важно, чтобы ребенок честно рассказал социальным работникам и полицейским, почему он не хочет быть дома. Своими проблемами и заботами ребенок может поделиться, и позвонив на номер телефона помощи детей 116 111.
Если дома сложилась ситуация, опасная для его психологического или физического состояния, то полиция совместно с другими службами будет искать лучшее решение для этого ребенка. В случае, если помощь требуется немедленно, то надо позвонить на номер 112.
Учимся нормальному диалогу
Психолог Жанна Кубинец подчеркивает, что ситуаций, когда дети теряются специально, можно избежать, если уделять им время и внимание.
”При этом многие родители думают, что нужно очень много времени. Но это не так. Достаточно 10–15 минут в день. Но это время должно быть качественным. То есть вы откладываете все свои дела, сидите рядом, внимательно слушаете, смотрите ребенку в глаза, интересуетесь тем, что происходит в его жизни, — перечисляет психолог. — Если же вы слушаете вполуха о том, что он там говорит, думая о своем и помешивая суп, — это не то”.
Важно и интересоваться не в форме допросов и распросов, а в форме живого диалога. Тогда будет меньше проблем и больше контакта между родителем и ребенком.
”А то нередко бывает, что даже учителя в школе знают о ребенке больше, чем его собственные родители”, — констатирует психолог.
Чтобы ребенок ушел, нужно очень постараться
Тем не менее, часто бывают очень запущенные случаи, когда контакт между родителем и ребенком потерян. И тогда уже может понадобиться квалифицированная помощь специалистов, чтобы его наладить.
”То есть, родителей нужно иногда учить вести нормальный человеческий разговор со своим ребенком, — отмечает Жанна Кубинец. — При этом, если вы чем-то недовольны, важно подбирать слова. Ставить себя на место ребенка. Как бы я себя чувствовал, если бы мне такое сказали?”
Ну и, конечно, должен быть тактильный контакт. С его помощью можно решить много проблем. Пришел ребенок из школы или с тренировки — обнимите его, поцелуйте, погладьте. Тогда в общении появится теплота и будет меньше проблем.
Допустим, между родителем и ребенком постоянно возникают конфликты по поводу учебы. Чадо не хочет делать уроки, не видит в этом смысла, как следствие — постоянные замечания со стороны учителей и двойки.
”Тут важно понимать ситуацию, — говорит психолог. — Может быть, у ребенка отставание по программе, и его ресурсов не хватает уже, чтобы нагнать. Сейчас в школах довольно хороший подход в таких случаях, и ребенку могут позволить учиться вместе с классом, но по индивидуальной программе”.
Если же ребенок не испытывает к учебе никакого интереса, психолог советует родителям спокойно и разумно относиться к этому факту.
”Помните, не всем быть гениями и достигать головокружительных успехов в усвоении академических знаний! — подчеркивает Жанна Кубинец. — Может быть, ваш ребенок склонен к серьезным достижениям в спорте. Так что нужно объективно рассматривать ситуацию. Если ребенок приносит четверки и тройки, это не плохо. Но у некоторых родителей — завышенные ожидания. Они требуют от ребенка только пятерок!”
По поводу ситуации с 10-летней Лаурой психолог говорит, что нужно очень постараться, чтобы ребенок сам ушел из дома. И это страшно, когда ребенок не ощущает свой дом безопасным местом.
Ведь дом — это убежище, укрытие от проблем в школе и в обществе. Место, где любят, принимают таким, какой ты есть, могут погладить, обнять, пожалеть.
”И если для ребенка дом — это место, откуда хочется поскорее убежать и туда ни в коем случае не возвращаться, то это работа не одного дня. И с привлечением специалистов, — считает психолог. — Родителю может уже не хватать ресурсов, чтобы справиться с ситуацией самостоятельно. А если проблему не решить на этом уровне, у ребенка могут быть серьезные проблемы с социумом в будущем”.
Она считает, что в этой ситуации молодежные работники могли бы больше обращать внимания на слоняющихся по улице детей и заниматься превентивной работой. И чтобы в школе специалисты тоже больше занимались детками, которым требуется помощь. Тогда проблем будет меньше.
Заблудился и потерялся
Но и родителям, у которых с детьми все благополучно, тоже не следует расслабляться. Сын Эрика учится в частной школе, семья обеспеченная, отношения хорошие, но и у них произошел случай, который мог закончиться весьма печально.
Один раз одноклассник предложил мальчику, назовем его Костя, погулять. Они сбежали с прогулки в школе и поехали кататься на трамвае.
”Часов в 11 мне позвонили из школы, — рассказывает Эрик. — Сказали, что не знают, где мой сын. По видеокамерам было видно, что они с мальчиком побежали к трамваю. Причем мой не хотел, а тот настаивал и буквально его тащил”.
В школе отцу сообщили, что они уже начали искать. Эрик предложил обратиться в полицию, но ему ответили, что в полицию директор им запретил звонить. И Эрику они тоже сказали, что пока поищут своими силами.
”Но, конечно же, я тут же позвонил в полицию, и патрули стали ребенка искать, — рассказывает мужчина. — Подключились и сотрудники школы. Мы ездили по магазинам. Ездили в Пеэтри, где раньше жили и где у него живет бабушка. И только к вечеру ребенок нашелся”.
Как выяснилось впоследствии, мальчишки катались на трамвае, шатались по торговым центрам, заходили, как и полагали взрослые, в магазин игрушек. Вечером Костя посадил друга на маршрутку, а сам пошел в Пеэтри, к бабушке.
”Шел один, через поле, было минус 10, — описывает ситуацию Эрик. — Я тоже туда приезжал, мы с ним буквально немного разминулись. В итоге он поймал на дороге машину, и добрая женщина отвезла его домой. Спасибо ей большое!”
Мужчина говорит, что произошедшее стало для них шоком. Сын был, что называется, ручной, домашний, и тут вдруг убежал.
”А в школе так никто после произошедшего и не извинился, — констатирует он. — В итоге я забрал оттуда документы и перевел ребенка в другую школу”.
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