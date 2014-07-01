Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 13:53

Физическое насилие

4 ноября в Нарве в квартире на ул. Калда 33-летний мужчина избил свою 25-летнюю жену. Полиция задержала мужчину.

5 ноября в Нарве на ул. Графова двое пьяных мужчин 31 и 24 лет напали на троих мужчин. Полиция задержала нападавших.

5 ноября в Нарве в квартире на ул. Вестервалли 47-летний мужчина избил свою 28-летнюю жену. Полиция задержала мужчину.

Уничтожение чужого имущества

В ночь на 3 ноября в Нарве на ул. Харидусе был подожжен легковой автомобиль Dodge Caliber. Также от огня пострадал припаркованный рядом Ford. Ущерб от сожженного Dodge составил 5500 евро. Сумма ущерба автомобиля Ford уточняется.

Кражи

3 ноября в Нарве из раздевалки спортивной школы на Таллиннском шоссе были украдены 3 мобильных телефона. Ущерб - 1740 евро.

5 ноября в Нарве неизвестные проникли в квартиру на ул. Раху и украли ноутбук и две дамские сумочки с документами. Ущерб составил 611 евро.

Будни спасателей

5 ноября в Силламяэ в квартире на ул. Виру загорелся старый холодильник. Хозяйка квартиры справилась с возгоранием еще до приезда спасателей.

Дымовой датчик в квартире был исправен.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента