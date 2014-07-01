Полиция провела операцию против уличных наркодилеров

Дата публикации: Сегодня, 16:58

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В пятницу вечером, 3 ноября криминальная полиция Идаской префектуры провела в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве полицейскую операцию, в ходе которой предотвратили продажу, покупку и употребление наркотиков.

По словам руководителя криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юусе в полицию поступило несколько сообщений о деятельности и местонахождении дилеров, где продаются наркотики. «Организовали обширную операцию для того, чтобы предотвратить деятельность уличных наркодилеров и провести масштабную реализацию. По результатам операция была удачной и оправданной,» сказал Юусе.

За один вечер изъяли около 400 граммов конопли, 50 граммов амфетамина, 6 таблеток экстази, 5 растений конопли и 4300 евро. Подозрение в незаконном обороте наркотических веществ предъявили пятерым, из них трое взяты с разрешения суда под стражу.

По словам Юусе полиция будет организовывать такие операции и в будущем. «Обычно криминальная полиция заниматься последствиями и поимкой нарушителей, однако одной из наших целей является также не допустить попадание опасного вещества на улицы. Не стоит забывать и о том, что для борьбы с наркоманией следует работать также и с теми, кто еще не попробовал наркотиков,» добавил Юусе. «В случае, если у вас имеются подозрения о распространении наркотиков, сообщите об этом полиции на адрес электронной почты или позвонив на телефон намеков или номер 112.»

Вируская окружная прокуратура ходатайствовала о взятии трех мужчин под стражу. В воскресенье, 5 ноября Вируский Уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчин под стражу на время проведения досудебного расследования. «Наркопреступления затрагивают более широкий круг людей помимо конкретного нарушителя и вредят здоровью людей, употребляющих наркотики, именно поэтому следует изолировать уличных наркоторговцев от общества,» пояснила помощник прокурора Аве Арним.

В полицейской операции участвовали сотрудники из криминального бюро Идаской префектуры, Нарвского и Йыхвиского отделений полиции, а также сотрудники быстрого реагирование погранохраны, кинологи и помощники полицейских.

По информации Департемента полиции погранохраны