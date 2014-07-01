Пытавшегося сжечь себя в Нарве мужчину взяли под арест

Дата публикации: Сегодня, 16:49

Иллюстративное фото.

В пятницу, 3 ноября, суд назначил десятидневный арест мужчине, который 15 октября на Петровской площади в Нарве облил себя из бензином и попытался совершить акт самосожжения.

15 октября в 13.30 прохожие сообщили полиции, что на Петровской площади пожилой мужчина вывесил плакат с протестами против властей Эстонской республики, а рядом с ним на асфальте стоит пластиковая канистра от топлива. Когда полицейские попытались отнять канистру, из нее на них и на одежду мужчины выплеснулся бензин. Затем мужчина достал зажигалку и поджег себя.

Полицейские задержали 65-летнего мужчину и отвезли его в участок, куда затем для него была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали задержанному первую помощь. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка.

Ведущий следователь Нарвского полицейского участка Дмитрий Наролин подчеркнул, что можно высказывать свое мнение, но не допустимо подвергать опасности окружающих. «Мы задержали 65-летнего мужчину не за его демонстрацию, а за то, что его действия были опасны как для него самого, так и для окружающих», - добавил Наролин.

3 октября Вируский окружной суд признал 65-летнего гражданина РФ виновным и приговорил его к 10 суткам ареста.

По информации Департамента полиции