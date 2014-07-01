Зима подкралась незаметно…Как всегда

Дата публикации: Сегодня, 10:49

«В связи с погодными условиями полиция отправила на дороги Эстонии усиленные патрули. Стражи правопорядка при необходимости останавливают машины с летними шинами». Такими заголовками пестрели эстонские СМИ в минувший четверг 26 октября.

Использование зимней резины обязательно с 1 декабря, но полиция уже советует отказаться от летних шин и перейти на зимний вариант “обуви” для вашего автомобиля. Фото: Елена Полуэктова

К счастью, худшие прогнозы не сбылись, хотя снег все же выпал и дорожные условия по всей Эстонии ухудшились. По данным эстонских СМИ, с 7-ми часов утра до полудня в этот день в стране произошло более сотни ДТП.

Полиция сообщила, что в большинстве ДТП ущерб был нанесен лишь кошелькам. К полудню люди пострадали в восьми ДТП, в шести случаях в Центр тревоги сообщили о препятствиях на дороге, как правило, о поваленных деревьях. В различных регионах Эстонии на дороги были высланы усиленные патрули, которые в основном занимались организацией движения и помощью попавшим в ДТП людям. Метель и штормовой ветер даже вынудили примерно на час закрыть участок Таллиннской окружной дороги.

В Нарве роста аварий не наблюдалось

Нарве повезло значительно больше, чем Таллинну и всей центральной Эстонии. Снегопад до нас не дошел в том объеме, в котором он накрыл жителей столицы. Скользко было уже с понедельника, но до катания с горок на санках (как это делали жители столицы на Певческом поле), дело не дошло.

По данным полиции, в регионе ответственности Идаской префектуры с 16 по 22 октября произошло 6 ДТП, в которых были пострадавшие (пострадало 7 человек). Когда ударили первые заморозки, водители, видимо, испугались ухудшившихся дорожных условий, и стали ездить осторожнее: с 23 по 29 октября было зафиксировано всего 2 ДТП с пострадавшими (пострадало 3 человека). Помимо этого в регионе произошли и другие происшествия, в том числе и с материальным ущербом, где помощи полиции не требовалось. Однако, отмечает представитель полиции, нельзя сказать, что причины этих ДТП заключались только в погодных условиях. Соблюдение Закона о дорожном движении, внимательность, а также уважение к другим участникам дорожного движения – залог безопасности на наших дорогах, напомнил руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

Полиция рекомендует переходить на зимнюю резину

И на прошлой неделе, и в ближайшее время полиция проверяет состояние шин автомобилей.

Александр Урб:

- Несмотря на то, что закон еще разрешает использование летней резины, мы настоятельно рекомендуем перейти на зимние покрышки, которые делают движение в усложненных дорожных условиях намного безопаснее. Если полицейские обнаруживают при проверке, что покрышки не соответствуют нормам, протектор изношен, и не выполняет свои функции, то полицейские могут применить штраф согласно Закону о дорожном движении. Но в такой ситуации водителям стоит побеспокоиться о надежной резине не из-за боязни получить штраф, а прежде всего ради своей безопасности, безопасности пассажиров своего автомобиля. Если автомобиль еще не “переобут”, а условия на дорогах сложные, от поездки следует воздержаться.

Очереди есть, но не критичные

Насколько легко и просто можно было последовать совету полиции и произвести сезонную замену шин на прошлой неделе в нашем городе?

Андрей, владелец шиномонтажной мастерской Auto Service Faraday, сказал нашей газете в пятницу, что очередь есть, хотя мастера работают беспрерывно, и в день обращения перейти на зимнюю резину не удастся. Обратившись в шиномонтаж в пятницу, услугу можно получить не ранее понедельника. Похожая ситуация наблюдалась, по его словам, и в других местах, все специалисты на той неделе работали дополнительно по вечерам. «В этом году вообще наблюдается какой-то непонятный ажиотаж со сменой резины», - заметил он. Александр Чушев, техдиректор BiberCom OÜ, также подтвердил, что работа по «переобувке» автомобилей есть постоянно.

Дорожки уже посыпаны

Приятно отметить, что уже на той неделе по городу прошлась техника, почистившая снег, а часть улиц была посыпана песком. По словам заведующей коммунального отдела Департамента городского хозяйства Татьяны Леннук у города нет замечаний к фирме, обслуживающей дороги и тротуары в Нарве:

- Что касается проезжей части, то все дороги были обработаны в соответствии с требованиями без всякого напоминания с нашей стороны. В отношении тротуаров мы согласовали необходимость использовать песок, исходя из соображений безопасности горожан, - сказала она.

Софья Боборенко