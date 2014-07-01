Зима подкралась незаметно…Как всегда

Правопорядок / ЗаконЗима подкралась незаметно…Как всегда
«В связи с погодными условиями полиция отправила на дороги Эстонии усиленные патрули. Стражи правопорядка при необходимости останавливают машины с летними шинами». Такими заголовками пестрели эстонские СМИ в минувший четверг 26 октября.
Использование зимней резины обязательно с 1 декабря, но полиция уже советует отказаться от летних шин и перейти на зимний вариант “обуви” для вашего автомобиля. Фото: Елена Полуэктова
К счастью, худшие прогнозы не сбылись, хотя снег все же выпал и дорожные условия по всей Эстонии ухудшились. По данным эстонских СМИ, с 7-ми часов утра до полудня в этот день в стране произошло более сотни ДТП.
Полиция сообщила, что в большинстве ДТП ущерб был нанесен лишь кошелькам. К полудню люди пострадали в восьми ДТП, в шести случаях в Центр тревоги сообщили о препятствиях на дороге, как правило, о поваленных деревьях. В различных регионах Эстонии на дороги были высланы усиленные патрули, которые в основном занимались организацией движения и помощью попавшим в ДТП людям. Метель и штормовой ветер даже вынудили примерно на час закрыть участок Таллиннской окружной дороги.
В Нарве роста аварий не наблюдалось
Нарве повезло значительно больше, чем Таллинну и всей центральной Эстонии. Снегопад до нас не дошел в том объеме, в котором он накрыл жителей столицы. Скользко было уже с понедельника, но до катания с горок на санках (как это делали жители столицы на Певческом поле), дело не дошло.
По данным полиции, в регионе ответственности Идаской префектуры с 16 по 22 октября произошло 6 ДТП, в которых были пострадавшие (пострадало 7 человек). Когда ударили первые заморозки, водители, видимо, испугались ухудшившихся дорожных условий, и стали ездить осторожнее: с 23 по 29 октября было зафиксировано всего 2 ДТП с пострадавшими (пострадало 3 человека). Помимо этого в регионе произошли и другие происшествия, в том числе и с материальным ущербом, где помощи полиции не требовалось. Однако, отмечает представитель полиции, нельзя сказать, что причины этих ДТП заключались только в погодных условиях. Соблюдение Закона о дорожном движении, внимательность, а также уважение к другим участникам дорожного движения – залог безопасности на наших дорогах, напомнил руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.
Полиция рекомендует переходить на зимнюю резину
И на прошлой неделе, и в ближайшее время полиция проверяет состояние шин автомобилей.
Александр Урб:
- Несмотря на то, что закон еще разрешает использование летней резины, мы настоятельно рекомендуем перейти на зимние покрышки, которые делают движение в усложненных дорожных условиях намного безопаснее. Если полицейские обнаруживают при проверке, что покрышки не соответствуют нормам, протектор изношен, и не выполняет свои функции, то полицейские могут применить штраф согласно Закону о дорожном движении. Но в такой ситуации водителям стоит побеспокоиться о надежной резине не из-за боязни получить штраф, а прежде всего ради своей безопасности, безопасности пассажиров своего автомобиля. Если автомобиль еще не “переобут”, а условия на дорогах сложные, от поездки следует воздержаться.
Очереди есть, но не критичные
Насколько легко и просто можно было последовать совету полиции и произвести сезонную замену шин на прошлой неделе в нашем городе?
Андрей, владелец шиномонтажной мастерской Auto Service Faraday, сказал нашей газете в пятницу, что очередь есть, хотя мастера работают беспрерывно, и в день обращения перейти на зимнюю резину не удастся. Обратившись в шиномонтаж в пятницу, услугу можно получить не ранее понедельника. Похожая ситуация наблюдалась, по его словам, и в других местах, все специалисты на той неделе работали дополнительно по вечерам. «В этом году вообще наблюдается какой-то непонятный ажиотаж со сменой резины», - заметил он. Александр Чушев, техдиректор BiberCom OÜ, также подтвердил, что работа по «переобувке» автомобилей есть постоянно.
Дорожки уже посыпаны
Приятно отметить, что уже на той неделе по городу прошлась техника, почистившая снег, а часть улиц была посыпана песком. По словам заведующей коммунального отдела Департамента городского хозяйства Татьяны Леннук у города нет замечаний к фирме, обслуживающей дороги и тротуары в Нарве:
- Что касается проезжей части, то все дороги были обработаны в соответствии с требованиями без всякого напоминания с нашей стороны. В отношении тротуаров мы согласовали необходимость использовать песок, исходя из соображений безопасности горожан, - сказала она.
Софья Боборенко
В мире
Теракт в Нью-Йорке...
В Нью-Йорке в результате теракта погибли люди....
ВИДЕО. На Германию обрушился ураган...
В Гамбурге и Берлине объявлено чрезвычайное положение из-за непогоды....
Есть анекдот!
Беседуют две подруги: - Дорогая, а почему ты...
Беседуют две подруги: — Дорогая, а почему ты называешь своего мужа 'кот учёный'?...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Сдам 3-комн. квартиру
СРОЧНО! 3-комнатная квартира в центре города (Пушкина, 15) старый фонд, на длительный срок, квартплата + 80 евро. Тел.: 55918832.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
+ Галерея. Богадельня, продлевающая жизнь...
День открытых дверей в действующей при церкви богадельне. ...
«Охота за умами» ищет эффективные идеи и предприимчивых...
По всей Эстонской Республике, а значит, и в Нарве, объявлена «Охота за Умами»...
Вернулась на прежнее место с еще большим багажом...
Суровая действительность нашей жизни: в принципе каждый из нас может стать безработным....