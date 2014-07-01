Полицейский выстрелил в мужчину

Дата публикации: Сегодня, 16:31

Сегодня в 11.10 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Таллинне по улице Харью идет мужчина, у которого в руках два ножа. Распоряжениям полицейских, отреагировавших на вызов, мужчина не подчинился. Для того, чтобы остановить мужчину, полицейский применил служебное оружие – сначала был произведен предупредительный выстрел, затем выстрел по мужчине.

Мужчина получил тяжкие повреждения и его доставили в больницу, где он скончался около 12 часов.

Ни полицейские, ни другие люди не пострадали. Опасности для людей нет.

Полиция выясняет сейчас точные обстоятельства происшествия.

Департамент полиции и погранохраны.

По сообщению err.ee, в инциденте со стрельбой на площаде Вабадузе в Таллинне полицейские застрелили Яануса Кяэрманна - брата основателя ИТ-компании Transferwise и считающегося одним из богатейших бизнесменов Эстонии Кристо Кяэрманна.

Прибывшие на место полицейские потребовали от мужчины положить оружие на землю, но он не реагировал на распоряжения, а потом побежал в сторону полицейских. После этого они сделали три предупредительных выстрела в воздух, а затем один выстрел на поражение в область грудной клетки.

По данным агентства BNS, полиция известила его родственников о трагическом инциденте.

Из последних публикаций 33-летнего Яануса в соцсети Facebook можно сделать вывод, что мужчина видел вокруг себя заговоры.

err.ee