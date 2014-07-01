Спасательный департамент проводит бесплатные курсы

Дата публикации: Сегодня, 10:18

Восточный спасательный центр предлагает председателям и членам правления квартирных и садовых товариществ 16-часовой курс первой ступени, при прохождении которого участники получат знания в области профилактической работы для формирования безопасной жизненной среды и знания, как действовать в случае спасательных работ в сотрудничестве со спасателями. Кроме того, на курсах расскажут о сфере ответственности Спасательного департамента, о возможном участии в качестве вспомогательной силы в ликвидации различных происшествий и научат использовать первичные средства тушения.

Все эти знания дадут возможность стать добровольным спасателем, так как целью курса является и то, чтобы приобрести начальные навыки для такой работы.

Поскольку безопасность каждого из нас зависит и от того, насколько безопасна квартира нашего соседа, то крайне важно, чтобы все собственники квартир были в едином информационном пространстве по вопросам безопасности. Конечно, работники Спасательного департамента и добровольные спасатели постоянно проводят домашние консультации, но в данном случае, если председатель квартирного товарищества после обучения решит стать добровольным спасателем, то таким образом он сможет проконсультировать весь дом, а люди, к которым он придет консультировать, получат возможность прослушать советы от специалиста, квалификация которого подтверждена свидетельством о прохождении специализированных курсов. Таким образом, с одной стороны, увеличится информированность жителей целого дома, а с другой – у председателя появится четкая картина того, какие слабые места есть в доме, что позволит наиболее эффективно работать над улучшением безопасной среды.

«Важно отметить, что, вступая в ряды добровольных спасателей, у вас не появляется никаких обязанностей, все предложения и желания участвовать в этой работе будут исходить только от вас», - заверила главный специалист бюро готовности Восточного спасательного центра и координатор курсов Вильве Кирс. Вильве пояснила, что у каждого добровольного спасателя, пожелавшего начать домашнее консультирование, будет возможность получить от Спасательного департамента все необходимые инфоматериалы и компенсацию в размере 25 евро за одно консультирование.

Практика показывает, что чем чаще люди замечают скрытые опасности при планировке своего жилого пространства, тем больше шансов у таких домохозяйств никогда не столкнуться с несчастьем. Важно понимать, что у руководителей квартирных товариществ есть обязанность обеспечивать безопасность и право требовать обеспечение безопасности всех квартир в своем доме.

Кроме того, в целях общей безопасности необходимо в случае необходимости поддерживать тех, кто плохо справляется с решением ежедневных проблем – это могут быть малообеспеченные семьи или одинокие пенсионеры, люди с ограниченными из-за проблем со здоровьем физическими возможностями и пр.

Занятия курса пройдут 18 и 19 ноября в 9.00 в учебном классе бюро превентивной работы на Вахтра 3, Нарва (первый этаж). Для регистрации напишите на электронную почту vilve.kirs@rescue.ee. Для русскоязычных руководителей.

По информации спасательного департамента.