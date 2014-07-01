Полицейская сводка

Дата публикации: Сегодня, 10:40

Случай на границе

28 октября на реке Нарва было зафиксировано незаконное пересечение границы с российской стороны. Двое мужчин на резиновой лодке, зарегистрированной в Российской Федерации, удалились на 30 метров от временной контрольной линии воды Эстонии, но были остановлены пограничным патрулем на катере. Нарушители были доставлены на пограничный кордон на Мустайыги, где владелец лодки - гражданин РФ 1962 года рождения был оштрафован. Затем мужчины были переданы Российской пограничной службе.

Несчастный случай на работе

26 октября около 15 часов в Силламяэ на строительном объекте на Талллиннском шоссе произошел несчастный случай: выполнявший рабочее задание 49-летний мужчина упал с высоты 8 метров. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Полиция начала уголовное разбирательство в соответствии с § 197 (1) Уголовного кодекса - вызванное небрежностью нарушение требований охраны труда и техники безопасности, если это привело к серьезным травмам человека.

Физическое насилие

27 октября в Нарве в общежитии на ул. Энергия 38-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения.

29 октября в Нарве возле развлекательного заведения на ул. Пушкина было совершено нападение на 25-летнего мужчину.

Кражи

26 октября в Нарва-Йыэсуу в раздевалке СПА-салона на ул. Койдулы был взломан шкафчик для одежды, и украдено 201 евро наличными.

27 октября в Нарве из квартиры на ул. Вахтра были украдены ноутбук Leno-vo и прочие личные вещи. Ущерб составил 402 евро.

30 октября в Нарве возле гаражей на ул. Раху был украден легкий прицеп. Ущерб составил 800 евро.

Будни спасателей

27 октября в Нарве в 12.14 на стоянке возле магазина Maxima на ул. Креэнхольми загорелся легковой автомобиль. Позднее выяснилось, что автомобиль загорелся сам. Стоявшие рядом автомобили не пострадали. Также от огня пострадал расположенный рядом с магазином павильон. Пожар был потушен в 12.28.

28 октября в Нарве в 22.04 спасатели потушили мусорный контейнер, который горел на ул. Кереса.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента