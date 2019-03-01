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Служба госбезопасности начала уголовный процесс в отношении некоего гражданина Латвии, который публиковал в социальных сетях призывы к уничтожению ромов (цыган) и русскоязычных жителей Латвии, а также прославлял норвежского экстремиста-террориста Андерса Беринга-Брейвика и армию нацистской Германии.

В Латвии завели дело на поклонника Брейвика, который призывал уничтожать русскоязычных.

Как сообщает LETA, Служба госбезопасности констатировала признаки действий, направленных на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти. СГБ отмечает, что это является одним из примеров так называемой индивидуальной радикализации. "Указанная личность на протяжении длительного периода времени систематически распространяла крайне радикальные идеи, способствуя таким образом росту общей агрессии в инернет-среде", — отмечает спецслужба.