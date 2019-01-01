Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Нарушение общественного порядка

21 марта в Нарве на ул. Пушкина трое молодых людей набросились на 41-летнего мужчину и избили его. Сотрудники полиции арестовали 18-летнего молодого человека.

Угрозы

В Нарве 36-летняя женщина сообщила в полицию, что ее бывший 39-летний супруг угрожает ей расправой.

23 марта в Нарва-Йыэсуу 36-летний мужчина, владелец частной собственности на ул. Вабадусе, сделал несколько выстрелов из пистолета в сторону 44-летнего мужчины и 33-летней женщины, которые вошли на его частную территорию. 36-летнего мужчину арестовали.

24 марта в Нарве на ул. Креэнхольми 43-летний мужчина угрожал ножом 31-летнему мужчине.

Кражи

18 марта в Нарве из квартиры на ул. Мыйза украли 3000 евро наличных денег.

21 марта в Нарве на ул. Кангеласте четверо неизвестных мужчин накинулись на 37-летнего мужчину и отняли сумку. Через некоторое время злоумышленники выбросили сумку.

Физическое насилие

18 марта в Нарве в спортивном клубе на ул. 26 Июля неизвестный мужчина избил 18-летнего молодого человека.

23 марта в Нарве в квартире на ул. Кангеласте 32-летний мужчина в алкогольном опьянении избил свою 29-летнюю жену, нанеся ей телесные повреждения.

23 марта в Нарва-Йыэсуу в квартире на ул. Поска 35-летний мужчина набросился на свою 36-летнюю жену, причинив ей физическую боль и нанеся телесные повреждения.

23 марта в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 42-летний мужчина избил свою 39-летнюю супругу, причинив женщине физическую боль и нанеся телесные повреждения. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

По информации Департамента полиции и погранохраны