Подозрительный предмет стал причиной переполоха в здании Нарвской полиции

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В здании Нарвской полиции сегодня был обнаружен подозрительный предмет, о чем за полчаса до полудня 28 марта сообщил портал Delfi со ссылкой на сообщение в Facebook.

Фото: Анна Белошеева

В том же сообщении говорилось о том, что на месте проводит контроль группа деминирования, всех людей эвакуируют из здания и что зал обслуживания закрыт.

В оперативно появившемся под этим сообщением разъяснении полиции было сказано:

«Обнаруженный объект - учебная граната. Людям разрешили вернуться в здание. Работа отделения продолжается в обычном порядке».

«НГ»