Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

ПроисшествияПодозрительный предмет стал причиной переполоха в здании Нарвской полиции

Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 203

В здании Нарвской полиции сегодня был обнаружен подозрительный предмет, о чем за полчаса до полудня 28 марта сообщил портал Delfi со ссылкой на сообщение в Facebook.

Подозрительный предмет стал причиной переполоха в здании Нарвской полиции

Фото: Анна Белошеева

В том же сообщении говорилось о том, что на месте проводит контроль группа деминирования, всех людей эвакуируют из здания и что зал обслуживания закрыт.

В оперативно появившемся под этим сообщением разъяснении полиции было сказано:

«Обнаруженный объект - учебная граната. Людям разрешили вернуться в здание. Работа отделения продолжается в обычном порядке».

«НГ»

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - четыре (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все