Полиция ищет 18-летнего Даниила, который подозревается в совершении преступления

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Нарвский отдел полиции разыскивает 18-летнего Даниила, который подозревается в совершении нескольких преступлений, связанных с воровством.

2 марта в ломбарде на улице Креэнхольми в Нарве было разбито стекло, и были предприняты попытки украсть золотые изделия.

Также молодой человек в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве несколько раз пытался разбить витрину, но стекло не разбилось, молодой человек сбежал.

2 марта из магазина на Таллиннском шоссе в Нарве была похищена косметическая продукция на сумму более 600 евро.

«Собранные на сегодняшний день доказательства свидетельствуют о том, что в этих преступлениях участвует 18-летний Даниил. Мы просим всех, кто его увидит, немедленно связаться с полицией », - сказал Сергей Масленников, начальник Нарвского отделения полиции.

У кого есть информация о возможном местонахождении молодого человека просят связаться с полицией по телефону 112 или 5302 5532, или 357 6007, или написать по электронному адресу: sergei.maslennikov@politsei.ee

По информации Департамента полиции и погранохраны