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ЗаконПрокуратура подозревает нарвского политика Алексея Воронова в получении взяток на 60 000 евро

Дата публикации: Сегодня, 14:00 Просмотрено: 232

Центральная криминальная полиция в рамках расследования возможных коррупционных преступлений предъявит подозрения восьми должностным лицам в Нарве, включая возглавляющего фракцию Kodulinn Narva в местном горсобрании Алексея Воронова.

Прокуратура подозревает нарвского политика Алексея Воронова в получении взяток на 60 000 евро

Алексей Воронов. Фото: infosila.ee

Об этом во вторник, 26 марта, сообщила пресс-служба Вируской окружной прокуратуры.

"Сегодня в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы. Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов", - говорится в сообщении.

По оценке прокуратуры, члена Нарвского городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

Прокуратура подозревает Воронова в том, что, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, он создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.

Если посмотреть регистр госпоставок, то, начиная с 2013 года, работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водокнала Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро и SKVeod Logistika OÜ - один договор на сумму чуть более 77 000 евро).

Прокуратура подозревает нарвского политика Алексея Воронова в получении взяток на 60 000 евро

В доме Алексея Воронова в Нарва-Йыэсуу прошли обыски. Автор:Сергей Степанов/ERR

В качестве члена горсобрания Воронов помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги он получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Согласно сообщению прокуратуры, в рамках уголовного дела на данный момент подозрения будут предъявлены восьмерым лицам, но не исключено, что круг подозреваемых в ходе производства может расшириться.

По информации rus.err.ee, обыски прошли в офисе у адвоката Андрея Матвеева, представляющего интересы Narva Vesi.

Расследованием уголовного дела занимается бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции. Следствием руководит Вируская окружная прокуратура.

Председатель совета Narva Vesi Владимир Мижуй сказал rus.err.ee, что в ближайшее время решат, кто будет исполнять обязанности директора водоканала в случае, если Воронова после задержания на 48 часов арестуют. Председатель совета не знает, задержали еще кого-то из работников водоканала или нет.

"Я сам знаю о предъявленных подозрениях из СМИ. Могу заверить, что водоканал будет работать бесперебойно и никаких проблем с поставкой воды горожанам не будет. Я встречусь с главным бухгалтером, и мы обсудим вопрос годового отчета и что делать с решением об увеличении акционерного капитала (Алексей Воронов на последней сессии напомнил депутатам горсобрания о том, что в бюджете 2019 года предусмотрено увеличение акционерного капитала муниципального предприятия почти на два миллиона евро для осушения района улиц Таллиннское шоссе, Раху и Кангеласте. Он предложил оппозиции принять участие в заседании совета предприятия во время обсуждения вопроса об увеличении акционерного капитала).

Алексей Воронов возглавляет фракцию Kodulinn Narva, имеющую абсолютное большинство в местном горсобрании. Ранее члены фракции входили в Центристскую партию, но покинули ее в прошлом году из-за конфликта с партийным руководством.

Воронова считают одним из самых влиятельных политиков в Нарве. После выборов в Рийгикогу возглавляемая им фракция отправила в отставку мэра города Тармо Таммисте, выразив ему вотум недоверия. Формально Таммисте обвинили в трате городских средств на постановки в театральном центре Vaba Lava и попытке направить слишком много денег на финансирование заявки Нарвы на конкурсе "Культурная столица Европы".

Согласно представленной Вороновым декларации об экономических интересах, политик в 2017 году зарабатывал в среднем 12 000 евро в месяц.

Источник: rus.err.ee

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Комментарии (1)

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Вопрос
Сегодня, 15:09
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А когда Мижуя закроют с его не законной деятельностью на границе по взятии мзды ??? Да и бесплатные газеты за счет народа пора прекратить , пусть их оплачивают у кого оклады по 12 тысяч.

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