Кто виноват в подмоченной репутации судейского корпуса

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Комментарии под любым материалом о проштрафившихся слугах эстонской Фемиды свидетельствуют о том, что общество в целом относится к судьям с большой долей скептицизма и недоверия, особенно, когда отдельные представители судейской «касты» самого высокого уровня заявляют о чистоте нашей судебной системы.

Есть ещё одна составляющая, которая самым негативным образом влияет на авторитет правосудия – взятки. Иллюстративное фото.

В 2004 году председатель Государственного суда Эстонии Прийт Пикамяэ сказал, «...что судебная система Эстонии прозрачная, честная и справедливая».

Насчёт системы не буду спорить, так как не знаю, что имел в виду Пикамяэ – то, как она должна работать или как иногда шатаются её основы благодаря действиям отдельных слуг Фемиды. И как квалифицировать эти действия – в качестве преступления или в качестве ошибки, на которую имеет право любой человек?

В своей книге «Криминальная Эстония» я упомянула лишь несколько судейских имён – Кадри Пыльдма, Юри Саккарт, Михаил Комчатников. Меж тем, список следует расширить, добавив к нему Нелину Андрееву, Тийу Педак, Арди Шувалова, Айна Труу и некоторых других. Чем они «прославились» и какой урон нанесли авторитету правосудия?

Ох уж, эти дамы...

Нарвская судья Нелина Андреева, 1999 год. Под её руководством городской суд Нарвы оправдал экс-префекта Рейна Лайда. Журналисты писали о том, как Лайд дарил Андреевой цветы и как они после процесса гуляли вдвоём по Нарве. Нелина Андреева вынесла Лайду оправдательный приговор. Суды последующих инстанций признали Рейна Лайда виновным, в отношении Андреевой было начато служебное расследование. Ну, а далее судья, обиженная на то, что журналисты описали кое-какие факты, подала на последних иск в суд, обвиняя журналистов в клевете, и... с треском проиграла процесс.

Немногим ранее, в 1994 году, Тийу Педак - судья Таллиннского административного суда – напилась, что называется, в стельку и, как писала газета Õhtuleht, начала буянить в своём кабинете. За этот «подвиг» она была освобождена от занимаемой должности.

Следующая судейская дама – Кадри Пыльдмаа, руководившая весной 1997 года уголовным процессом над одной из самых кровавых группировок в Ида-Вирумаа (банда Василия Сачука), отметилась тем, что испытывала откровенный страх перед сидевшими на скамье подсудимых членами группировки, и явными нарушениями уголовно-процессуального кодекса, которые отметил окружной суд. К сожалению, не в его компетенции было отметить ещё одно «замечательное» событие – банкет, который при молчаливом согласии Пыльдмаа адвокаты устроили прямо в здании уездного суда, по окончании процесса. Так они обмыли свою победу - приговор по делу Сачуков.

Нарвская судья Пилле Авер, 2019 год. Эта дама была освобождена от должности потому, что посчитала себя вправе оскорбить истицу во время гражданского дела по разводу. Авер оказалась за 25 лет четвёртым судьёй, особожденным от должности по решению Президента Эстонии.

И, наконец, имя следующей судьи я не могу озвучить, но зато её «заслуга» гораздо интереснее, чем остальных. Она состояла в том, что судья планировала ... убийство собственного мужа. Остаётся добавить, муж этой замечательной дамы не поверил информации о кровожадных планах благоверной, а её саму спустя какое-то время «ушли» по-тихому.

О взятках...

Если вспомнить «зелёного змия», то из-за него потерял должность и нарвский судья Иван Кульпер – опытный юрист, приятный человек и прекрасный собеседник.

Но пристрастие к алкоголю – не самое большой зло. Есть ещё одна составляющая, которая самым негативным образом влияет на авторитет правосудия – взятки. В своё время у меня была информация практически о всех судьях в Ида-Вирумаа. Кто из них берёт, каков задаток и сколько процентов от общей суммы составляет окончательный расчёт за благоприятный для подсудимого исход дела, как передать взятку, через кого...

Прежде, чем перейти к именам, сразу скажу: не думайте, что передать взятку просто. Для этого существуют «бегунки», которые отправляются к судьям с конвертом, не зная, какая сумма в нём лежит. Но самым надёжным каналом передачи взятки являются адвокаты. Самое смешное, что через них порой взятки до судей не доходят. Мне известно одно дело, в котором обвиняемому не грозило лишение свободы, но адвокат, ныне покойный, велел мужчине собрать энную сумму денег для судьи. Деньги не дошли до судьи, но клиент, отправляясь со скамьи подсудимых домой, даже не подозревал, что «подарил» деньги адвокату.

...и гомосексуальной любви

...Судья Таллиннского суда Айн Труу. В 2003 году он был приговорён к реальному тюремному заключению за получение взяток, склонение молодого человека к гомосексуальной связи и незаконное лишение его свободы. КаПо долго отслеживала деятельность Труу и знала, что судья неоднократно брал взятки в эстонской и американской валютах, золотом, походами в рестораны. Айн Труу, вероятно, был гурманом, потому что он не единожды «приглашал» своих бывших клиентов в рестораны, за счёт последних, разумеется. А одного молодого человека, проходившего по делу о наркотиках, уважаемый судья выпустил на свободу всего за 1500 крон штрафа.

Ну, а потом, как и полагается – поход в ресторан. Потом ещё одно посещение злачного места, после которого судья пригласил парня к себе домой. После совместного просмотра порнофильма судья так воспылал греховной страстью, что предложил парню гомосексуальную связь. И когда молодой человек решительно отказался, судья до утра продержал бывшего клиента в квартире против воли последнего. Любопытно, что за все эти «подвиги» Айн Труу получил всего 2 года щадящего режима, и был освобождён досрочно.

...2008 год. Судья Харьюского суда Арди Шувалов за попытку получить взятку был приговорён к 3 годам 5 месяцам и 2 дням тюрьмы. Чувствуете разницу: за попытку, а не за получение? Почему правосудие оказалось более лояльным к Айну Труу, чем к Арди Шувалову, сказать сложно...

...Январь 2010 года. Судья Вируского уездного суда Михаил Комчатников был приговорен к реальному тюремному заключению на срок 2 года за получение взяток. Взяли его на получении денежного вознаграждения за освобождение под залог бывшего депутата волостного собрания Андрея Андреева, обвиняемого в убийстве.

Тюрьма сломала

...Май 2010 года. Судья Юри Саккарт был обвинён в разглашении государственной тайны и требовании за свою услугу денежного вознаграждения. Саккарт передал четырем подозреваемым, в отношении которых Налогово-таможенный департамент вёл уголовное дело, сведения о прослушке со стороны КаПо и сказал, где расположены «жучки» для прослушки.

Согласно обвинению, Саккарт был приговорён к 2 годам 8 месяцам, однако, в отличие от своего бывшего коллеги Михаила Комчатникова, отсидевшего свой срок от звонка до звонка, вышел на свободу досрочно, потому что принял от администрации тюрьмы позорное предложение – быть «чушком». Комчатников тоже получил такое же предложение от руководства тюрьмы, но отказался мыть коридоры, душевые, убирать в камерах, за что получил 5 суток карцера. А Саккарт сломался...

И как бы дочь Саккарта ни пыталась отмыть отца, заявляя о его честности, известно, что Саккарт брал взятки ещё в то время, когда работал начальником железнодорожной милиции.

Соблазн остаётся...

Все экс-судьи потеряли не только хорошую зарплату (на начало прошлого года она составляла 3500-4000 евро), но и солидную пенсию. Не могу сказать, являются ли примеры наказания их бывших коллег за взятки и прочие «художества» порогом, через который действующие судьи боятся переступать в настоящее время, но соблазн получить крупную сумму за благоприятный для подсудимого исход дела, особенно уголовного, остаётся.

Светлана Логинова