Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 12:25 Просмотрено: 394

Физическое насилие

11 марта в Нарвском отделении полиции мужчина 1969 года рождения набросился на 13-летнего мальчика, причинив ему физическую боль и нанеся телесные повреждения. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

14 марта в Нарве на ул. Пяхклимяэ 43-летнего мужчину ударили ножом в руку.

15 марта в Нарве на ул. Раху неизвестные личности набросились на 47-летнего мужчину, причинив ему физическую боль и нанеся телесные повреждения.

15 марта в Нарве в квартире на ул. Харидусе 44-летний мужчина избил свою 14-летнюю падчерицу, причинив ей физическую боль. Мужчину арестовали.

16 марта в Нарве на ул. Тиймана 19-летний молодой человек и двое 17-летних юношей избили 28-летнего и 26-летнего мужчин, причинив им физическую боль и нанеся телесные повреждения. Напавших задержали и отвезли в полицейский участок.

16 марта в Нарве в квартире на ул. Раквере 36-летний мужчина избил свою 60-летнюю мать.

17 марта в Нарве возле дома на улице Раквере 34-летний мужчина избил свою 30-летнюю спутницу.

Вымогательство

11 марта в Нарве на ул. Раквере 54-летний мужчина избил свою 30-летнюю дочь и вымогал деньги, угрожая расправой.

Целился в пограничника

15 марта в Нарве на ул. Пушкина 18-летний молодой человек в алкогольном опьянении нацелился пневматическим пистолетом на пограничника. По требованию прокуратуры Вируского района и с разрешения суда молодой человек был арестован на полмесяца.

Стрелял по окнам

Как сообщила Идаская префектура, 16 марта 24-летний мужчина на улице Пяхклимяэ стрелял из неизвестного оружия в направлении постороннего мужчины и в направлении окон дома. Стрелка задержала полиция.

Жестокое обращение с животными

2 марта в Нарве на ул. Креэнхольми из окна квартиры мужчина выбросил котенка, котенок упал на скамейку. Котенка доставили в приют. Нарушитель известен полиции.

По информации Департамента полиции и погранохраны