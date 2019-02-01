В Кивиыли нашли тело пропавшего мужчины

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Идаская префектура выясняла местонахождение 37-летнего Романа, с которым близкие общались последний раз утром 9 марта по телефону, 18 марта местный житель нашел тело пропавшего мужчины без признаков насильственной смерти.

Примерно в 17:45 18 марта местный житель нашел в Кивиыли на пустыре в районе улицы Кауба тело мужчины. Полиция установила, что найденный – это пропавший 9 марта Роман.

Тело было направлено на судмедэкспертизу. Полученные во вторник результаты экспертизы показали, что смерть мужчины не была насильственной и у полиции нет оснований полагать, чтобы его смерть была связана с преступлением.

Источник: rus.err.ee