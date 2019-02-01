Полиция просит помощи в поисках 37-летнего Романа

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Полиция разыскивает 37-летнего жителя Кивиыли Романа, с которым близкие в последний раз общались ранним утром 9 марта по телефону. Начиная с

этого времени местонахождение Романа неизвестно.

Его мобильный телефон выключен. На данный момент полиция пообщалась со знакомыми Романа, а также были проверены возможные адреса, где он мог бы находиться, и медицинские учреждения, но поиски пока не принесли результатов.

Роман среднего телосложения, его рост 180 см. У него каштановые волосы, забранные резинкой в „хвост“. На нем могла быть темно-серая куртка с капюшоном и голубыми или серыми полосами, черные джинсы, светло-коричневые короткие сапоги со шнурками и вязаная шапка черного или серого цвета.

Если у кого-то есть информация о Романе или кто-то видел его начиная с утра 9 марта, просим позвонить в полицию по номеру 112 или написать по адресу taavi.unuks@politsei.ee.

Департамент полиции и погранохраны