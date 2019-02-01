Обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве предстал перед судом

ПроисшествияОбвиняемый в убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве предстал перед судом
Дата публикации: Вчера, 17:16 Просмотрено: 147
Вируский уездный суд накануне приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве 15-летней школьницы из Кохтла-Ярве. Судебное следствие проходит за закрытыми дверями.
Обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах предъявлено 18-летнему Артему Дроникову. Помимо этого его обвиняют в физическом насилии, но данный эпизод не связан с убийством школьницы.
В Вируском уездном суде отказались отвечать на вопрос rus.err.ee о том, признал ли Дроников себя виновным по предъявленным обвинениям.
"К сожалению, не можем ответить на этот вопрос, поскольку судебный процесс объявлен закрытым", - сообщила пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.
Согласно предварительному графику заседаний, судебное следствие продлится до 12 апреля.
Напомним, тело 15-летней Насти с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в Кохтла-Ярве утром 15 апреля 2018 года. Вечером в тот же день по подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего Артема - бывшего бойфренда Насти.
В случае признания виновным в убийстве закон предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение.
Источник: rus.err.ee