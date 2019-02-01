Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

26 февраля в Нарве на ул. Тиймана 63-летнюю женщину неоднократно избивала ее дочь. Полиция задержала 40-летнюю женщину.

1 марта в Нарве в квартире на ул. Креэнхольми 40-летний мужчина неоднократно избивал свою 25-летнюю гражданскую жену.

1 марта в Нарве на Таллиннском шоссе в 25-летнюю девушку бросили камнем.

2 марта в Нарве в комнате общежития на ул. Раквере 40-летний мужчина избил 44-летнюю соседку.

2 марта в Нарве в подъезде многоквартирного дома на ул. Пушкина напали на 17-летнего юношу. Полиция задержала 28-летнего и 29-летнего мужчин в качестве подозреваемых.

4 марта в Нарве на ул. Пяхклимяэ мужчина нанес телесные повреждения и причинил физическую боль 26-летней девушке.

4 марта в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 32-летний мужчина нанес удар ножом в ногу 23-летнему мужчине. 32-летнего мужчину арестовали.

Угроза и нарушение общественного порядка

2 марта в Нарве на ул. Тиймана 17-летнему и 18-летнему юношам угрожали предметом, похожим на оружие. Полиция задержала двух 31-летних мужчин в качестве подозреваемых.

Попытка кражи

2 марта сообщили, что в Нарве в магазин на Таллиннском шоссе пытался проникнуть молодой человек, который пытался разбить витрину. Стекло не разбилось, молодой человек убежал.

Будни границы

27 февраля в Нарве пограничники обнаружили незаконное пересечение реки Нарва. Выяснилось, что гражданин Эстонской Республики 1960 года рождения пересек границу на моторной лодке из Эстонской Республики в Российскую Федерацию и обратно. Нарушитель объяснил, что это была навигационная ошибка. Пограничники предложили ему пройти в пункт пересечения границы для выяснения обстоятельств.

27 февраля гражданин Российской Федерации 1987 года рождения запустил беспилотный самолет (дрон). Дрон летал в 900 метрах от внешней границы. Мужчина был оштрафован.

3 марта гражданин Республики Узбекистан, который неясно выразился о целях своей поездки и не имел соответствующих документов для въезда в страну, прибыл на пограничный пункт Нарва-1. Ему запретили въезд в Эстонию, виза была признана недействительной. Он был отправлен обратно в Россию.

По информации Департамента полиции и погранохраны