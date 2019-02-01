«Была моя земля, так кусок оттяпали!»

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Изменения, внесенные прошлым летом в Закон о земельном кадастре, прямо-таки бороной прошлись по многим владениям нарвитян. Одним из самых эмоциональных обращений к главе Нарвского округа Центристской партии Яны Тоом стала жалоба жительницы города на то, что новый порядок формирования земельно-кадастровых единиц направил границу ее дачного участка через ее же парник.

Рисунок: Катерина Мартинович

Как понять, что участки, которые люди в свое время приватизировали и десятки лет обрабатывали, больше не соответствуют кадастровым планам? Все это уже привело к массе неприятностей, в том числе к ссорам между соседями.

Какие изменения наделали шороху

«1 июля 2018 года вступил в силу Закон о приобретении имущества в общественных интересах, вместе с которым изменили и Закон о земельном кадастре, в том числе 20 августа 2018 года установили новый порядок делопроизводства, порядок образования кадастровой единицы, который собрал воедино правила производства дел по формированию кадастровых единиц, до сих пор содержавшиеся в разных постановлениях», - в ответ на запрос Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом пояснила заместитель генерального директора Земельного департамента Трийну Ренну.

По ее словам, данные о площади зарегистрированного в кадастре земельного участка не всегда соответствуют реальному размеру кадастровой единицы в природе, и это по нескольким причинам. Например, в ходе земельной реформы многие кадастровые единицы создавались на основе плана и картографического материала. Ранее было также разрешено замерять кадастровые единицы в произвольной системе координат и пользоваться аэрофотогеодезическими методами измерения, которые были не слишком точными, как и некоторые карты. Кроме того, в правовых актах установлены разрешенные параметры погрешности при определении координат, по причине чего и в случае геодезической съемки неизбежно получают разные результаты замеров.

Для обеспечения доступности четких и однозначно понимаемых кадастровых данных происходит упорядочение регистра.

Если граница прошла через парник

Что делать человеку, если, например:

- при упорядочении данных регистра прежде проходившая в стороне от его парника граница его участка передвинулась на парник;

- на кадастровой единице произведены замеры, в результате которых границу разметили через парник?

Разъяснение Земельного департамента: «В первом случае человеку необходимо обратиться в кадастр. Держатель кадастра сможет ознакомиться с имеющимися кадастровыми данными (с прежними данными формирования кадастровой единицы) и дать ответ, правильно ли отображена граница в открытом картографическом приложении и в э-кадастре.

Если окажется, что данные двух соседних кадастровых единиц противоречивы и соседи по-разному понимают местоположение границы, то есть необходимость провести простую процедуру землеустройства (ст.15 Закона о земле­устройстве).

Во втором случае, когда специалист по землеустройству сделал замеры кадастровой единицы и граница передвинулась на парник, то, очевидно, имела место процедура определения границ, при проведении которой землемер ознакомился с исходными данными соседнего участка и посчитал, что граница должна проходить через парник.

В этот процесс должны быть вовлечены все собственники земли, границы участков которых устанавливаются. Владельцев земли приглашают на место, выслушивают, и землемер определяет и обозначает границу. Если спорная ситуация между сторонами сохраняется, землемер передает свою работу держателю кадастра, который облекает решение о местоположении границы в административный акт. Держатель кадастра дает собственникам земли возможность возра­зить и выразить свою точку зрения. Решение можно обжаловать и в суде».

При возникновении вопросов по поводу кадастровых данных участка можно смело обращаться к департаменту как держателю кадастра. Еще специалисты порекомендовали ознакомиться с объяснительной запиской к Закону о приобретении имущества в общественных интересах:

https://www.riigikogu.ee/ru/deyatelnost/zakonoproekty/eelnou

Это полезно знать

Земельный департамент подчеркнул также, что готов помочь и в случае, если у людей есть проблемы с земельным налогом, а именно – имеются различия между картиной на местности и данными кадастра. 1 января 2019 года вступило в силу последнее изменение Закона о земельном кадастре, в соответствии с которым на основе топографической базы данных Эстонии раз в год обновляются сведения об угодьях кадастровой единицы.

С изменениями данных своего участка можно ознакомиться на геопортале Земельного департамента: https://geoportaal.maaamet.ee

ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ Статья 193. Исправление данных кадастра 1. Держатель кадастра имеет право исправлять данные кадастра без кадастровых замеров, если установлены; 2. более точные исходные данные границ и местонахождения; 3. отличие от геодезической сети или исходной карты; 4. ошибка конвертирования; 5. ошибка при внесении кадастровой записи.

"НЦ"