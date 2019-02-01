Полицейская сводка

Дата публикации: Вчера, 16:45 Просмотрено: 119

Иллюстративное фото.

Физическое насилие

20 февраля в Нарве в квартире на ул. Тиймана 18-летнюю девушку избил ее парень. Полиция задержала 20-летнего молодого человека.

21 февраля в Нарве на лестничной площадке многоквартирного дома на ул. Кангеласте 36-летнего мужчину избил палкой его сосед.

21 февраля в Нарве в квартире на ул. Кересе избили 59-летнего мужчину.

Угроза жизни

18 февраля житель Нарвы сообщил, что ему по электронной почте угрожал расправой 44-летний мужчина.

19 февраля в Нарве на ул. Выйду между двумя мужчинами произошел конфликт в припаркованном автомобиле. В ходе конфликта 49-летнй мужчина избил 45-летнего мужчину и угрожал ему похожим на оружие предметом. Угрожающего мужчину арестовали.

Кража

18 февраля в Нарве из припаркованного автомобиля на ул. Раквере украли компьютер и наушники. Ущерб составляет 1200 евро.

18 февраля в Нарве из припаркованного автомобиля на Таллиннском шоссе украли рабочий инструмент и 95 евро наличных денег. Ущерб составляет 245 евро.

Мошенничество

20 февраля 22-летний молодой человек перечислил 265 евро на номер счета продавца для покупки телефона в интернет-портале Okidoki. Покупатель товар на руки не получил, и деньги ему назад не вернули.

Угон автомобиля

16 февраля в Нарве в торговом центре на Таллиннском шоссе 18-летний парень угрожал 23-летнему молодому человеку предметом похожим на оружие.

Этот же 18-летний молодой человек подозревается в угоне автомобиля Volkswagen в ночь на 21 февраля на ул. 26 Июля. Прокуратура добивается ареста молодого человека.

По информации Департамента полиции и погранохраны