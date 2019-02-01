Полиция ищет возможных жертв

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В прошлый вторник, 19 февраля, бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции задержало двух мужчин. Есть основания полагать, что они совершили шантаж или физическое насилие.

Также есть основания полагать, что люди, ставшие жертвами преступлений, не обратились в полицию и жертв больше, чем полиция выявила на сегодняшний день.

Любой, у кого есть претензии к мужчинам, изображенным на фотографии, может позвонить по телефону 6123867 или написать по электронной почте orkbvihje@list.politsei.ee.

По информации Департамента полиции и погранохраны