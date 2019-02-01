Нарвская управа наказала две фирмы за плохую уборку улиц

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За некачественную уборку снега и льда на улицах и в парках Нарвы фирмы N&V и Krausberg Eesti наказали в общей сложности почти на 8000 евро.

Фото: архив "ВП"

В течение всего зимнего периода специалисты Департамента городского хозяйства Нарвы проводили проверки качества выполнения работ по уборке дорог и зеленых зон от снега. При обнаружении участков дорог, состояние которых не отвечало требованиям, фирмам отправляли уведомления, поскольку недостатки не были устранены фирмы наказали.

В январе департамент решил уменьшить оплату за месяц фирме N&V, отвечающей за уборку дорог и тротуаров, в размере 2560 евро (без НСО) за то, что она не очистила надлежащим образом дороги на улицах Харидусе и Графова, внутриквартальную дорогу, которая ведет к Языковому лицею.

Фирме Krausberg Eesti, отвечающей за уборку зеленых зон, назначили штраф в размере 5402,45 евро (без НСО) за плохую уборку снега в центральных парках и скверах: в Темном саду, на аллее вдоль улицы Пушкина, в привокзальном парке, в парке около КЦ "Ругодив", на территории вокруг памятника "Шведскому льву".

Департамент городского хозяйства принимает жалобы от населения на уборк улиц и парков.

Если проблема заключается в плохой уборке дорог, тротуаров, парковок и автобусных остановок можно позвонить напрямую специалисту Департамента городского хозяйства Ирине Кузьминой по телефону 5855 3190 или написать по адресу irina.kuzmina@narva.ee.

Если проблема заключается в плохой уборке дорожек, лестниц и городской мебели на зелёных зонах города, можно сообщить об этом напрямую городскому садовнику Людмиле Мориной по телефону 5665 0125 или написать по адресу ljudmila.Morina@narva.ee.

Источник: rus.err.ee