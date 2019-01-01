Полиция продолжает искать 35-летнюю нарвитянку

ПроисшествияПолиция продолжает искать 35-летнюю нарвитянку
Дата публикации: Сегодня, 15:47 Просмотрено: 102
По сообщениям из Идаской префектуры, полиция продолжает искать 35-летнюю Марьям из Нарвы. На сегодняшний день в полицию поступили три сообщения, что женщину, похожую на Марьям, видели в Таллинне.
Однако местонахождение женщины пока не установлено.
Полиция просит: если вы увидели Марьям, сообщите об этом как можно скорее по телефону 112 или следователю Нарвского полицейского участка по телефону 51967060.
Ее нынешняя прическа больше похожа на фотографию, где у неё есть челка.
По информации Департамента полиции и погранохраны
Читайте также
Полиция просит помощи в розыске 35-летней нарвитянки