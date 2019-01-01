Полиция продолжает искать 35-летнюю нарвитянку

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По сообщениям из Идаской префектуры, полиция продолжает искать 35-летнюю Марьям из Нарвы. На сегодняшний день в полицию поступили три сообщения, что женщину, похожую на Марьям, видели в Таллинне.

Однако местонахождение женщины пока не установлено.

Полиция просит: если вы увидели Марьям, сообщите об этом как можно скорее по телефону 112 или следователю Нарвского полицейского участка по телефону 51967060.

Ее нынешняя прическа больше похожа на фотографию, где у неё есть челка.

По информации Департамента полиции и погранохраны

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