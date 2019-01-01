Полицейская сводка

ПроисшествияПолицейская сводка
Дата публикации: Сегодня, 17:31 Просмотрено: 57
Иллюстративное фото.
Физическое насилие
18 января в Нарве на Таллиннском шоссе избили 17-летнего молодого человека.
23 января в Нарве на ул. Кангеласте на 43-летнюю женщину набросился ее гражданский муж. Полиция задержала 34-летнего мужчину как подозреваемого.
24 января в Нарве в квартире на ул. Раху 23-летний мужчина избил свою 23-летнюю спутницу.
25 января в Нарве возле торгового центра Fama избили 15-летнего молодого человека.
25 января в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе на 25-летнюю девушку набросился ее гражданский муж, которого также избил 47-летний отец девушки. Полиция задержала 32-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
27 января в Нарве на Таллиннском шоссе на автозаправочной станции избили 21-летнего молодого человека. Полиция задержала 20-летнего молодого человека.
27 января в Нарве в квартире на ул. Туру 29-летнюю женщину избил ее знакомый.
Угроза жизни
28 января в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 31-летней женщине угрожал ножом ее супруг. Полиция задержала 32-летнего мужчину в качестве подозреваемого.
Сгорел автомобиль
27 января в Нарве на ул. Кересе сгорел автомобиль Audi. Ущерб составляет 17.000 евро. Причина пожара и конкретные обстоятельства события будут раскрыты в ходе уголовного процесса.
По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента