Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

18 января в Нарве на Таллиннском шоссе избили 17-летнего молодого человека.

23 января в Нарве на ул. Кангеласте на 43-летнюю женщину набросился ее гражданский муж. Полиция задержала 34-летнего мужчину как подозреваемого.

24 января в Нарве в квартире на ул. Раху 23-летний мужчина избил свою 23-летнюю спутницу.

25 января в Нарве возле торгового центра Fama избили 15-летнего молодого человека.

25 января в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе на 25-летнюю девушку набросился ее гражданский муж, которого также избил 47-летний отец девушки. Полиция задержала 32-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

27 января в Нарве на Таллиннском шоссе на автозаправочной станции избили 21-летнего молодого человека. Полиция задержала 20-летнего молодого человека.

27 января в Нарве в квартире на ул. Туру 29-летнюю женщину избил ее знакомый.

Угроза жизни

28 января в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 31-летней женщине угрожал ножом ее супруг. Полиция задержала 32-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Сгорел автомобиль

27 января в Нарве на ул. Кересе сгорел автомобиль Audi. Ущерб составляет 17.000 евро. Причина пожара и конкретные обстоятельства события будут раскрыты в ходе уголовного процесса.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента