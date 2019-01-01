Полиция просит помощи в розыске 35-летней нарвитянки

Дата публикации: Вчера, 18:14 Просмотрено: 1937

35-летняя Марьям вышла из дома в Нарве 24 января и поехала в Таллинн.

По словам близких пропавшей женщины, она должна была вернуться домой ещё в пятницу, 25 января, но ее нет дома до сих пор. С пятницы также выключен ее мобильный телефон. По данным полиции, женщины нет в больнице.

Марьям ростом 171 см и среднего телосложения. У нее длинные каштановые волосы. Когда она выходила из дома, на ней был длинный черный пиджак, черные ботинки, белая шапка и черная сумка.

У кого есть информация о женщине, которая соответствует описаниям, позвоните, пожалуйста, по телефону 112 или следователю Нарвского полицейского участка по телефону 51967060.

По информации Департамента полиции и погранохраны