Дата публикации: Вчера, 16:32 Просмотрено: 119

Сегодня в 13.17 Центр спасения получил сообщение о пожаре в кохтла-ярвеском районе Ярве на Рави, 10. Спасатели прибыли на место через пару минут, эвакуировав пациентов и работников поликлиники со второго этажа на первый.

В кохтла-ярвеской поликлинике произошел пожар. Работников и пациентов эвакуировали. Фото: Google Maps

Как рассказала Delfi пресс-представитель Спасательного департамента Евгения Парв, возгорание произошло вследствие ремонтных сварочных работ.

Дело в том, что в одном из корпусов поликлиники продолжается ремонт, в то время как в другом принимают пациентов.

Открытого огня, по словам Парв, не было, пострадала кровля здания, но не сильно. Возгорание было локализовано в 13.42, а полностью было ликвидировано в 14.11.

Читатель Delfi, сообщивший о происшествии, отметил, что ремонт в поликлинике доставлял беспокойство пациентам и до пожара. По его словам, из-за ремонта во второй части поликлиники добавилось пыли и грязи, а сварочные работы испортили воздух.

«Когда я бывал в поликлинике во время ремонта, запах гари, появившийся из-за сварки, раздражал. Так все-таки нельзя делать – нужно было придумать лучшее решение на период ремонта», - сказал нам житель Кохтла-Ярве.

Между тем, в самой поликлинике говорят, что ремонт неудобств пациентам не доставил, и жалоб от них, во всяком случае, не поступало.