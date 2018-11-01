Рейды накануне праздников выявили 44 нарушения

Дата публикации: Вчера, 10:50 Просмотрено: 247

В течение двух недель эстонские торговые центры должны будут устранить те нарушения, которые были выявлены в ходе традиционных рейдов по проверке пожарной безопасности. В Нарве на прошлой неделе проверки начались с крупнейших торговых центров «Астри» и «Фама».

В ходе рейда в торговом центре Fama главный инспектор Ирина Белик обращала внимание на эвакуационные пути.

За ходом проверки в торговом центре! Фама смогли понаблюдать представители СМИ. Руководившая рейдами по торговым центрам Нарвы главный инспектор Восточного спасательного департамента Ирина Белик рассказала журналистам, что на этот раз проверялись пути эвакуации посетителей из магазинов: не загромождены ли товаром проходы внутри самих магазинов, видны ли и светятся ли указатели выхода, в каком состоянии находятся аварийные выходы из каждой торговой точки.

«Для нас эти рейды не являются чем-то из ряда вон выходящим, практически каждый месяц мы встречаемся с инспекторами по пожарной безопасности, и всегда они очень строги: если заметят хотя бы одну пустую коробку на путях эвакуации, то сразу же оштрафуют. Мы, со своей стороны, считаем, что это правильный подход: ведь случись что-то, у нас весь персонал знает, что делать, и куда направлять людей для эвакуации», - рассказала нашему изданию Ольга, одна из сотрудниц магазина ONOFF, где на этот раз никаких нарушений не нашли.

Как рассказала Белик, накануне праздников во многих магазинах потрудились декораторы, обновившие их интерьер, но при этом эвакуационные нормы порой нарушались. Еще одна проблема - торговые помещения время от времени перестраиваются, при этом противопожарные решения пересмотреть забывают. Также год назад были ужесточены и сами нормы противопожарной безопасности.

Раз в год Спасательный департамент устраивает масштабную проверку торговых центров, в ходе которой проверяют работоспособность всех систем: пожаротушения, оповещения, дымоудаления и т.д. Небольших проверок в течение года бывает довольно много, поэтому в целом в течение года инспектора появляются в супермаркетах довольно часто.

Как сообщила пресс-секретарь Восточного спасательного центра Евгения Парв, всего в Ида-Вирумаа было проверено 26 торговых зданий. Нарушения были выявлены в 17, 9 оказались в порядке. Всего обнаружено 44 нарушения. Начато шесть производств (т.е. сделаны и отправлены официальные предписания).

Самое большое количество нарушений – 11 – было связано с эвакуационным освещением (это указатели, которые должны подсвечиваться), 9 нарушений – с препятствиями на путях эвакуации. Далее следуют проблемы с автономной пожарной сигнализацией (оказалась не в порядке), с первичными средствами тушения (просроченные огнетушители или их отсутствие или недостаточное количество на метраж) и с противопожарными секциями (тут проблемы, в основном, с тем, что двери, которые должны быть закрыты, оказываются открыты).

Специалист, отвечающей за пожарную безопасность, фирмы Fire Pro Иван Егоров, также участвовавший в рейде, рассказал, что в ходе обязательных ежегодных учений по эвакуации, где все по-настоящему - с дымом, объявлениями об эвакуации по радио на трех языках и т.д. - обычно все проходит спокойно, и серьезных нарушений не выявляется. «Но все-таки каждый раз обнаруживаются те или иные недочеты, поэтому единственное средство быть уверенным, что все в порядке - регулярные проверки», - подчеркнул он.

Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева