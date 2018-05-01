Полицейская сводка

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Иллюстративное фото.

Физическое насилие

13 ноября в Нарве на ул. Пушкина избили 33-летнего мужчину.

14 ноября в Нарве в квартире на Таллиннском шоссе 38-летнего мужчину избил его отец. Полиция задержала 78-летнего мужчину в качестве подозреваемого и отправила его в вытрезвитель.

16 ноября в Нарве на ул. Раху 22-летнюю девушку избил ее 32-летний коллега.

17 ноября в Нарве в квартире на ул. Тиймана 59-летнюю женщину избил ее гражданский муж. Полиция задержала 57-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

17 ноября в Нарве в квартире на ул. Кангеласте 31-летнюю женщину избил ее супруг. Полиция задержала 29-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

17 ноября в Нарве на Таллиннском шоссе и 18 ноября на ул. Кеваде несовершеннолетние девочки нападали на 16-летнего мальчика.

18 ноября в Нарве в квартире на ул. Пушкина 22-летнюю девушку избил ее гражданский 30-летний муж.

18 ноября в Нарве на ул. Рюйтли 44-летнего мужчину избил его 54-летний сосед.

Кража

17 ноября в Нарве на ул. Графова проникли в квартиру и украли планшет Huawei, сумку для ноутбука, наручные часы, колонку JBL, дигибокс, телевизор Sony и другие вещи. Ущерб составил 410 евро.

Мотоциклист врезался в металлическое ограждение

В субботу, 17 ноября, в поселке Синимяэ Ида-Вируского уезда 28-летний мотоциклист без прав соответствующей категории не справился с управлением, съехал с дороги на нерегулируемом перекрестке и врезался в металлическое ограждение. Мотоциклиста доставили в Нарвскую больницу.

ДТП произошло в 11.00 возле дома по адресу Мяэалузе, 1B. Марка мотоцикла - Suzuki GSX 600F.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента